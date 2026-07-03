Faiz indirimine kapı aralandı mı?

Brent petrolün varil fiyatı 70 dolara düşse de, sene başına göre hala yüzde 20 daha yüksek. Piyasada bir süre daha yüksek petrol ve emtia fiyatları ile karşı karşıya kalınacak. Yani dünyada enflasyonist baskı devam edecek. Sadece bu zamana kadar oluşan üretici maliyetini bile düşündüğümüzde fiyat artışlarının süreceğini söylemek mümkün. Türkiye ekonomisi için de aynı durum söz konusu.

Basit bir örnek... Tüketici Fiyat Endeksi Haziran'da yüzde 0,99 arttı. Aynı ay Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artış ise yüzde 1,80. Üretici maliyetindeki artış, tüketici fiyatına yansıtılabilenin iki katı. Bu maliyetler zamanla son tüketici için fiyat artışını beraberinde getirecek.

Merkez Bankası, 28 Şubat'ta başlayan İran savaşının ardından faiz indirimlerine ara vermişti. Savaşın ardından yeniden başlayacağı tarih için bazı tahminler öne çıkıyor. Merkez'in 4 toplantısı kaldı. Bu faiz kararları Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık'ta açıklanacak.

Öne çıkan senaryo şöyle;

23 Temmuz: Sadeleşme (Yeniden faizin %37 olduğu 1 haftalık repo ihalelerine dönülmesi)

10 Eylül: 100 baz puan indirim

22 Ekim: 100 baz puan indirim

10 Aralık: Değişim yok.

Birçok kurumun ve ekonomistin ortak görüşü olan bu senaryo gerçekleşirse yıl sonu faiz oranı %35'e inecek. Bu da piyasada hızlı faiz indirimi beklenmediği anlamına geliyor. Yıl sonu, faiz şu anki uygulamadan 5 puan, politika faizi oranından 2 puan düşmüş olacak.

Elbette senaryolar artış ya da düşüş yönünde değişebilir. Petrol fiyatında daha hızlı bir geri çekilme ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmeyeceği bir senaryo, indirimlerin boyutunu artırabilir. Ateşkes sonrası çatışmanın yeniden başladığı, Fed'in birden fazla faiz artışına gittiği senaryo ise hiç indirim yapılmamasına neden olabilir.