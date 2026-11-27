Ekonomistler, aracı kurumlar, yabancı bankalar bu görüşte birleşmişti. Ancak Merkez Bankası dün 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Piyasayı politika faizinden değil, 3 puan daha yüksek olan gecelik faizden fonlamaya başladı. Bu, faizin örtülü şekilde yüzde 36'dan yüzde 39'a yükseldiği anlamına geliyor.

Merkez Bankası neden böyle bir adım attı? Bu sorunun tek bir yanıtı yok. Kısa kısa notlarla geldiğimiz sürece bakalım.

-ABD Merkez Bankası (Fed) 2023 yılından sonra ilk kez Eylül ayında faiz artırdı. Üstelik bu faiz artışı tek seferlik de değil. Bankanın, ülkede artan enflasyona karşı biri Aralık ayında, diğeri 2027'nin ilk çeyreğinde olmak üzere toplamda 2 kez faiz artışına gitmesi bekleniyor.

-ABD'de faiz oranlarının yükselmesi yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelerden çıkışına neden oldu. Piyasalarda nakit ihtiyacı doğdu.

-Dolar dünyada değer kazandıkça altın fiyatları geriledi. Genelde dolar yükselirken altın düşer, dolar gerilerken altın yükselir. Çok özel durumlar olmadıkça aralarındaki korelasyon bu şekilde.

-Fed'in faiz artırdığı bir dönemde içeride fon krizi yaşandı. Bu yabancı yatırımcıda da elbette karşılık buldu. Buna ek olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi de tabloyu daha kırılgan bir hale getirdi.

-Yukarıdaki nedenlerin tamamı Merkez Bankası rezervlerinin hızla erimesine neden oldu. Geçen hafta brüt rezervlerde 17 milyar dolar gerileme yaşanırken, bu hafta da bu düşüşün sürdüğü hesaplanıyor. Swap hariç net rezervlerin eksiye indiği değerlendiriliyor.

-Ekonomi politikasının önemli sacayaklarından biri doların kademeli olarak yükseltilmesine dayanıyor. Böylece enflasyonda kur geçişkenliği ile oluşacak hızlı artışların önüne geçilmek isteniyor. Rezervlerin düşmesi ise dolarizasyonda artış riski doğurdu. Kontrollü kur politikasının sürdürülebilir olması için rezervlere ihtiyaç var.

-Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları artıyor. Goldman Sachs'ın hesaplamasına göre, döviz mevduatlarındaki yükseliş 11 haftada 14 milyar dolara ulaştı. Bu alımın neredeyse tamamını şirketler yaptı. Çünkü şirketlerin döviz pozisyonu açıkları var. Borçlarını ödeyebilmek ve riskten kaçmak için kasalarında dolar tutmak istiyorlar. Ancak daha fazla döviz alımı daha fazla dolarizasyon riski demek.

-Merkez Bankası attığı adım ile olumsuz ihtimallerin önüne geçmek istedi. Çok büyük ihtimalle Aralık ayında da faiz oranı bu seviyede kalacak. JPMorgan'a göre, Merkez, Aralık ve Ocak aylarında faizde değişikliğe gitmeyecek ve Şubat ayında bir haftalı vadeli repoya dönüş yapacak. İlk faiz indirimi ise Mart ayında gerçekleşecek.