Faizde normalleşme ertelenebilir mi?

Brent petrol fiyatı 2 haftada yüzde 15 yükselerek 85 dolara çıktı. Bu sebeple enflasyon beklentisi yine artmaya başladı. Bu gelişmeler yaşanmadan önce, petrol 71 dolar seviyesindeyken faiz ile ilgili üzerinde hemfikir olunan bir tablo oluşmuştu. 23 Temmuz'daki toplantıda politika faizinin yüzde 37 olan bir haftalık vadeli repo faizi olarak belirlenmesi... Yani 300 puanlık bir indirim anlamına gelecek bir sadeleşme olması..

Ekonomistlerin ve yabancı bankaların raporlarında şimdilik bir değişiklik görmedik. Yani beklenti yine bu adımın atılacağı gidileceği yönünde. Yine de önceki haftalarda kesin gözüyle bakılan hamle gelmeyebilir.

3 TOPLANTI DAHA VAR

Merkez Bankası, gelecek haftaki toplantı hariç, sene sonuna kadar 3 kez daha faiz kararı açıklayacak. Genel tahmin 3 toplantının 2'sinde 100 baz puanlık indirim yapılacağı şeklindeydi. Perşembe günkü karar tahminlere paralel gelse bile gelecek 3 toplantı için beklentiler değişebilir. 3 toplantının 1'inde faiz indirimi tahmini ya da tümünde faizin sabit kalacağı şeklinde değiştirilebilir.

Ekonomistler bu konuda net bir görüş belirtebilmek için Hürmüz'deki gelişmeleri izleyecek. En kötü senaryo elbette ABD-İran arasındaki çatışmaların devam etmesi. Gerçekleşirse petrol fiyatının 100 dolara kadar çıkması mümkün. Bu durumda, faiz koridoru uygulamasından gelecek hafta vazgeçilse bile daha sonrasında yeniden hayata geçirilebilir. Şu an için en iyimser senaryoda dahi, gelecek hafta sadeleşme adımı ve kalan 3 toplantının 2'sinde 100 baz puanlık indirim öngörülüyor.