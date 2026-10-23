Fona ilgi hızla azalıyor

Fon krizi vatandaşın yatırım tercihlerini etkiledi. Merkez Bankası Ekim ayı verilerine göre, yatırım tercihi, "TL'ye dayalı fon almak" olanların oranı yarı yarıya azaldı.

Eylül'de yüzde 1,8 olan oran yüzde 0,9'a indi. "Dövize dayalı yatırım fonu alırım" diyenlerin oranı yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e geriledi.

İlk tercihi borsa yatırımı yapmak olanların oranı ise yüzde 3,2'den yüzde 1,8'e düştü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri, yaşanan süreçte 100 binden fazla kişi borsa hesabını kapattığını ortaya koymuştu. Aynı dönem fon piyasasından da 700 milyar liraya yakın çıkış yaşandı.

Vatandaşın yatırım tercihinin ilk sırasında yüzde 43,3 ile altın geliyor. Ancak altın talebinde fon krizi sonrası büyük bir farklılık olmadı. Altın fiyatları son haftalarda gerileme eğilimi gösterdiği için artış oranı 0,3'te kaldı.

Dövize olan talepte ise düşüş kaydedildi. Eylül'de yüzde 4,2 olan ilgi oranı yüzde 3,9'a indi.

En büyük değişim gayrimenkul ve otomobilde yaşandı.

Yatırım yapacaksam "Araba alırım" diyenlerin oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4'e çıktı. "Ev-dükkan-arsa" almayı tercih edenlerin oranı ise 2 puan artışla yüzde 35,6'ya yükseldi.

Vatandaşın vadeli mevduata olan ilgisi ise 0,1 puan düşerek yüzde 7,2'ye indi.

Bu veriler, doğrudan yatırım harcamasını göstermiyor. Ancak beklentileri yansıttığı için önemli bir "talep ölçer" işlevi görüyor.