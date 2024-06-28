Gelecek haftanın önemli başlıkları

1 - ENFLASYON

Gelecek haftanın en önemli gündemi enflasyon. Haziran ayı enflasyonu Çarşamba günü açıklanacak. Yıllık enflasyonun uzun bir süre sonra ilk kez -baz etkisiyle- gerilemesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, "Dezenflasyon sürecine giriyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Enflasyon verisinin bir önemli noktası daha var. O da memur ve emeklinin maaş zamlarının belli olması. Milyonlarca insanın gözü bu rakamda olacak. 5 aylık enflasyon toplamı 22,72 puana ulaştı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden bu oranda enflasyon farkı almaya hak kazandı. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu bu rakama eklenecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda oluşan enflasyonun tamamını alacaklar. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı gelecek. İlk altı ay için toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almışlardı. 6 ayda oluşan enflasyon bu orandan eksiltilecek ve fark bulunacak. Memurların ikinci 6 ayda yüzde 10'luk zam hakkı da var.

2 - YÜZDE 25 SINIRI BİTİYOR

2 yıldır yürürlükte olan yüzde 25 kira zammı uygulaması 2 Temmuz'da sona erecek. Temmuz ayında yapılacak yeni sözleşmelerde eskiden olduğu gibi yine 12 aylık enflasyon dikkate alınmaya başlanacak. 12 aylık TÜFE ile yıllık TÜFE'yi karıştırmamak gerekiyor. İkisinin hesaplanması birbirinden farklı. Mayıs ayında yıllık TÜFE baz etkisiyle sert düşecek olsa da 12 aylık enflasyonda o denli yüksek gerileme olmayabilir. 12 aylık TÜFE Mayıs enflasyonunda yüzde 62,5 olmuştu.

3- ŞİRKETLERE KKM AVANTAJI SONA ERİYOR

Şirketlere döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta uygulanan vergi avantajı sona eriyor. Şirketler KKM enstrümanı çıktığından beridir buradan ettikleri kazançlara vergi ödemediler. Yeni dönemde kazançları vergilendirilecek.

4 - EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON

Salı günü Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası bu ay 4 yıl sonra ilk faiz indirimine gitmişti. Enflasyonun yıllık yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e gerilemesi bekleniyor.

5 - TARIM DIŞI İSTİHDAM

Haftanın son işlem günü Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam raporu duyurulacak. ABD Merkez Bankası'nın baktığı en önemli göstergelerden birisi. Bu nedenle kritik önem taşıyor. Tarım dışı istihdam verisi Mayıs ayında 272 bin ile beklentilerin çok üzerine çıkmıştı. Bu kez tahmin 180 bin olarak gerçekleşeceği yönünde.