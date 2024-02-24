Gözler büyüme rakamlarında

Faizlerde Haziran ayından bu yana yapılan artışlara rağmen büyüme performansının güçlü olması bekleniyor. Tüketim talebinde düşüş olmaması büyüme rakamlarına yansıyacak. Ancak büyümeye çok önemli bir katkının deprem bölgesindeki harcamalardan geleceği biliniyor. 2023 yılında bütçe 1,4 trilyon liraya yakın açık yazdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı bir paylaşımda deprem bölgesi için 950 milyar lira harcandığını söylemişti. Yani bütçe açığının önemli bir kısmı deprem nedeniyle yapılan harcamalara gitti.



Türkiye'nin 2024 yılında da büyümeye devam etmesi bekleniyor. Deprem harcamaları yine büyümede önemli bir yer tutacak. Bu yılın bütçesinde deprem için 1 trilyon lira kaynak ayrıldı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 2,5'ine denk geliyor.



Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1 büyümesini bekliyor.



ABD'de de büyüme rakamı bekleniyor



Bu hafta ABD'de de Çarşamba günü büyüme rakamı açıklanacak. Aslında ülkede büyüme rakamı zaten belli olmuştu. ABD dördüncü çeyrekte yüzde 3,3 ile yüzde 2'lik tahminlerin çok üzerinde büyümüştü. Açıklanacak veri "düzeltme" rakamı olacak. Büyüme rakamında aşağı ya da yukarı yönlü revizyon olması piyasaları etkileyebilir.



Küresel piyasalar gelecek hafta ayrıca Amerika'da tüketici güveni, kişisel tüketim harcamaları gibi öncü veri olarak kabul edilen bir dizi datayı da takip edecek.