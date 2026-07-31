Gözler enflasyona çevrildi

ABD ile İran'ın masaya oturması petrol fiyatlarını rahatlatmıştı. Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra Brent petrol 70 dolara kadar gerilemişti. Bu durum çok uzun sürmedi. Hürmüz yeniden kapandı, petrol fiyatı 90 doları geçti.

Artan petrol fiyatı Türkiye'de enflasyonu etkiliyor. İlk etkilerini ulaştırma kaleminde görsek de gıdadan perakendeye her alanda fiyat baskısına neden oluyor.

Veri Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Piyasanın enflasyon beklentisi yüzde 2'ye yakın. Petrol kaynaklı fiyat yükselişinin yanında vergi artışının da yansıması olacak.

Temmuz enflasyonunu yüksek gelmesine neden olabilecek etkenler;

1- Motorin zammı

2- Muayene katılım payının artması

3- Giyimde sezon indirimleri sınırlı kalması

4- Sebze fiyatlarındaki yüksek seyir

5- Alkollü içeceklerde vergi artışı

6- Köprü-otoyol zamları

Enerji maliyeti yükseldikçe sene sonu için de enflasyon öngörüleri değişiyor. Birçok yerli ve yabancı kuruluş beklentisini yıl sonu için yüzde 30'a yükseltti. Bazı kuruluşlar da yüzde 30'a yakın bekliyor. Ancak yüzde 25'ler artık konuşulmuyor bile. Yüksek enflasyon yüksek faiz demek... Beklentiden sapan her veri faiz indirim sürecini biraz daha geciktiriyor.