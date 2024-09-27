Gözler kritik enflasyon verisinde

Merkez Bankası yıl başında enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklamış, 9 Mayıs'ta yüzde 38'e yükseltmişti. Bu ayın başında yayımlanan Orta Vadeli Program'da ise hedef yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yılın ilk 8 ayında enflasyon yüzde 31,94 düzeyinde gerçekleşti.



Merkez Bankası'nın hedefine ulaşılabilmesi için 4 ayda kabaca yüzde 6'lık bir gerçekleşme olması gerekiyor. Bu da enflasyonun aylık yüzde 1,5 olması anlamına geliyor. Yıl sonuna kadar enflasyonun Merkez'in tahminine paralel çıkması neredeyse imkansız. Ancak TCMB bu tahminleri belirlerken bir alt ve üst bant da duyuruyor. Yani tahminlerde aralık mevcut. Üst bant yüzde 42 seviyesinde. OVP'deki ile çok yakın.



Sonuç olarak enflasyonda "hedefler tuttu" diyebilmek için 4 ayda yüzde 10'luk bir alan açılmış durumda. Bu da aylık yüzde 2,5'e denk geliyor. "Faizler yüksek, enflasyonda düşüş var, hedefler kesin tutar" diyebilmek için ise henüz erken. Çünkü Ekim ve Kasım aylarında tüketici fiyatlarında genellikle yüksek oranlı artışlar yaşanıyor. Bunun en önemli nedeni mevsimsel. Kışlık ürünlerin rafa çıkması ile fiyatlar artıyor. Ayrıca Kasım dönemindeki e-ticaret kampanyaları da enflasyondaki artışı destekliyor.



Eylül ayı enflasyon verisi haftaya Perşembe günü açıklanacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ay sonu için tahmin yüzde 2,22 düzeyinde. Eylül verisi kritik. Çünkü enflasyon yüzde 2'lik hedefin altına inerse, Merkez Bankası'nın yıl sonu için eli rahatlayacak.



Şu an piyasada Merkez'in ilk faiz indirimi için iki tarih öne çıkıyor. Önümüzdeki Kasım ayı ya da gelecek yılın Ocak ayı. Enflasyon düşük gelirse Kasım ayında indirim bekleyenlerin oranı artacak. Piyasa da bundan pozitif yönde etkilenebilir. Ekim ayında açıklanacak enflasyon verisi de bu açıdan piyasaların radarında olacak.