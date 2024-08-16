Gözler Merkez Bankası'nda

Yurt içinde gözler Salı günkü faiz kararında olacak. Yapılan tüm anketlerde faiz oranı için yüzde 50'de sabit tutulacağı tahmini öne çıkıyor. Faiz kararından çok karar metninde öne çıkacak mesajlar önemli olacak. Merkez'in şu üç başlıkta vereceği mesajlar dikkatle izlenecek;



-Hizmet enflasyonu ile ilgili son göstergeler

-Yabancıların tahvil alımıyla oluşan likidite fazlasına yeni araçlarla müdahale edilip edilmeyeceği

-İlk faiz indiriminin ne zaman olabileceği



Faiz kararı geçen ay olduğu gibi perşembe günü yerine salı günü açıklanacak. Geçen ay G20 toplantısı nedeniyle tarih değişmişti. Bu kez de ABD'de Jackson Hole toplantısı var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu sempozyuma katılacak.



KÜRESEL PİYASALAR POWELL'A ODAKLANDI



22-24 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıların bu yılki teması "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olarak belirlendi. Sempozyumdaki en önemli gelişme ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma olacak.



Fed'in 31 Temmuz'da verdiği faiz kararı sonrası 2 Ağustos'ta ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Bu veri, dünyanın en büyük ekonomisinde resesyon korkularını canlandırdı. Çünkü tahminlerin çok altında kalarak istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret etti. Fed'in bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de. Arada 1,5 aydan fazla bir süre olması "Fed geç kalabilir" eleştirilerine neden olmuştu. Fed Başkanı işte bu süreçte ilk kez değerlendirmede bulunacak. Bu nedenle piyasalar da Başkan Powell'ın vereceği mesajlara öncekilerden daha fazla dikkat kesilmiş durumda.