Gözler Merkez Bankası'nda olacak

Bu ayki faiz kararı oldukça önemli. Eylül ayı Para Politikası Kurulu karar metni açıklandıktan sonra ilk faiz indiriminin Kasım ayında yapılacağına olan inanç artmıştı. Ancak geçen hafta açıklanan enflasyonun tahminleri aşması bu beklentileri etkiledi. Hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Meclis sunumunda verdiği mesajlar da ilk faiz indirimi tahminlerinin ötelenmesine neden oldu.

Piyasa bu ayki metinde faiz indirimiyle ilgili ipuçları arayacak. Son faiz kararlarında olduğu gibi odakta yine hizmet enflasyonu olacak. Eylül ayı metninde hizmet enflasyonu için "Son 3 ayda gerileme olacağı" düşüncesi paylaşılmıştı. Şu an son 3 ayın içerisindeyiz. Bankanın incelediği öncü verilerin neye işaret ettiğini görmüş olacağız. Merkez, kartlı harcamaları inceleyerek bu konuda bir tespit yapabiliyor. Yüksek ihtimalle hizmet enflasyonunda beklenildiği kadar yavaşlama olmayacak. Karahan'ın Meclis'teki konuşması böyle algılandı.

MEVDUAT FAİZİ DÜŞECEK Mİ?

Diğer bir başlık ise mevduat faizinin gelişimiyle ilgili. Piyasada oluşan likidite fazlası Merkez Bankası'nın aldığı önlemler sayesinde azaltılıyor. Bu da mevduat faizinin mevcut seviyesinden çok fazla gerilememesini sağlıyor. Ancak enflasyon oranları belli seviyelere düştükçe reel faiz de artıyor. Bu yıl Ocak ve Şubat aylarında toplam yüzde 10'un üzerinde enflasyon meydana gelmişti. 2025'in ilk iki ayında toplam enflasyon bu rakamın belki de yarısı kadar olacak.

O dönem sunulan mevduat faizinin, enflasyon daha düşük seviyelere geldiğinde de sunulması ekonomik aktiviteyi önemli ölçüde yavaşlatma riski yaratıyor. Merkez Bankası yine bu konuda bir mesaj verecek mi vermeyecek mi, göreceğiz. Eğer likidite fazlasına karşı yeni araçlar geliştirileceği ifade edilirse mevduat faizindeki yüksek seyrin bir süre daha korunması muhtemel. Bu konuya ek bir vurgu yapılmaması ise önümüzdeki aylarda az da olsa gerileme yaşanabileceği sinyali verebilir.