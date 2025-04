18 Mart'tan itibaren yaşananlar S&P'nin not değerlendirmesini etkileyecektir. Piyasada oynaklığın artması ile Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS yükseldi. 18 Mart öncesi 240 seviyelerindeydi. Ardından 340 puana kadar çıktı. Kredi maliyeti yükseldi. CDS'ler ile not kararları birbirine paralel ilerliyor. Kredi sigortasında maliyetin artmasına sebep olan faktörler, not için de olumsuzluk teşkil ediyor.



S&P, Kasım ayındaki değerlendirmesinde Merkez Bankası rezervlerinin yeniden inşa edilmiş olduğuna dikkat çekmişti. Üst üste 5 haftadır gerileyen rezervler 10 ayın en düşük seviyesine indi. 64 milyar 305 milyon dolara kadar düştü. 5 haftalık azalış 40 milyar doların üzerinde. S&P, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirirse ilk dikkat çekeceği nokta bu olacaktır.



Kredi derecelendirme kuruluşları not değerlendirmesini pas da geçebiliyor. Değerlendirme yayımlaması durumunda yurt içi yerleşiklerin döviz alımı ile ilgili yapacağı tespitler de atlanmamalı. Döviz mevduatlarında 4 haftalık artış 13 milyar dolara yaklaştı. Bu döviz rezervlerindeki gerilemenin ana nedenlerinden birini oluşturuyor. Ayrıca dolarizasyon riskini de artırıyor.