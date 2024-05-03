Authnor Name
Uğurcan Gökçen ugurcan.gokcen@ntv.com.tr

Gözler S&P'nin not kararında

Türkiye yaklaşık 1 yıldır ekonomide normalleşme politikası uyguluyor. Atılan adımlar Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) üzerinde etkisini gösterdi. CDS 700 puandan 300 puan seviyelerine kadar indi. Risk primi Türkiye'nin borçlanma maliyetini düşürüyor. Çünkü normal borçlanma faizinin üzerine CDS puanı kadar ekleme yapılarak dış borç bulunabiliyor. Ancak CDS kadar kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararları ve değerlendirmeleri de önemli. Kredi risk primi de not artışları da temelde dış borçlanma olanaklarının artması için önemli. CDS borçlanma faizini düşürürken not artışları sıcak para akışını hızlandırıyor.

Ekonomide normalleşme için hangi adımlar atıldı?

*Merkez Bankası Haziran ayından bu yana 11 toplantının 9'unda artırdı. Politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 50'ye çıkarıldı. Daha önce hayata geçirilen pek çok düzenlemede de sadeleşmeye gidildi.
*Merkez Bankası, piyasa koşullarının elverdiği ölçüde rezerv birikimi yapacağını duyurdu.
*Mevduatta TL payı hedefi kaldırıldı. Menkul kıymet satın alma zorunluluğu sona erdirildi.
*Piyasadan fazla likiditenin çekilmesi için TL depo alım ihalelerine başlandı.
*TL'den dönüşümlü kur korumalı mevduat uygulaması bitirildi.
*Kredi alan firmaların döviz işlemlerini raporlaması uygulamasından vazgeçildi.
*Seçimin ardından kredi kartından nakit avans çekimi ihtiyaç kredisi faiz oranına çıkarıldı (Yüzde 5)

Ekonomide normalleşme için hangi adımlar henüz atılmadı?

*Londra ile Swap kanalı açılmadı.
*İhracatçının Merkez Bankası'na döviz satma zorunluluğu kaldırılmadı.
*Kurda kontrollü hareket devam ediyor.
*Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü çalışması açıklanmadı.
*Vergi ve hukuk alanında reform çalışmaları tamamlanmadı.

NOT ARTIŞI GELİR Mİ?

Türkiye'nin ortodoks politikalara dönüş konusunda attığı adımlar not artışlarını beraberinde getiriyor. Fitch Ratings, 9 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, not görünümünü de "durağan"dan "pozitife" çıkardı. Not görünümünün pozitif olması, gelecekte not artışı gelebileceğine işaret ediyor.

Bugün S&P, Türkiye için not değerlendirmesini yayımlayacak. Şu an Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyenin Fitch'te 4 basamak, S&P'de 5 basamak, Moodys'de 6 basamak altında. S&P not artışına giderse Fitch Ratings ile aynı kategoriye almış olacak. Ancak ekonomistlere göre, Türkiye'nin hala gitmesi gereken çok yol var. En iyi aşamada yatırım yapılabilir seviyeye ulaşılmasının 2 yıl zaman alabileceği belirtiliyor.

DİĞER YAZARLAR

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER