Ekonomide normalleşme için hangi adımlar atıldı?



*Merkez Bankası Haziran ayından bu yana 11 toplantının 9'unda faiz artırdı. Politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 50'ye çıkarıldı. Daha önce hayata geçirilen pek çok düzenlemede de sadeleşmeye gidildi.

*Merkez Bankası, piyasa koşullarının elverdiği ölçüde rezerv birikimi yapacağını duyurdu.

*Mevduatta TL payı hedefi kaldırıldı. Menkul kıymet satın alma zorunluluğu sona erdirildi.

*Piyasadan fazla likiditenin çekilmesi için TL depo alım ihalelerine başlandı.

*TL'den dönüşümlü kur korumalı mevduat uygulaması bitirildi.

*Kredi alan firmaların döviz işlemlerini raporlaması uygulamasından vazgeçildi.

*Seçimin ardından kredi kartından nakit avans çekimi ihtiyaç kredisi faiz oranına çıkarıldı (Yüzde 5)



Ekonomide normalleşme için hangi adımlar henüz atılmadı?



*Londra ile Swap kanalı açılmadı.

*İhracatçının Merkez Bankası'na döviz satma zorunluluğu kaldırılmadı.

*Kurda kontrollü hareket devam ediyor.

*Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü çalışması açıklanmadı.

*Vergi ve hukuk alanında reform çalışmaları tamamlanmadı.



NOT ARTIŞI GELİR Mİ?



Türkiye'nin ortodoks politikalara dönüş konusunda attığı adımlar not artışlarını beraberinde getiriyor. Fitch Ratings, 9 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, not görünümünü de "durağan"dan "pozitife" çıkardı. Not görünümünün pozitif olması, gelecekte not artışı gelebileceğine işaret ediyor.



Bugün S&P, Türkiye için not değerlendirmesini yayımlayacak. Şu an Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyenin Fitch'te 4 basamak, S&P'de 5 basamak, Moodys'de 6 basamak altında. S&P not artışına giderse Fitch Ratings ile aynı kategoriye almış olacak. Ancak ekonomistlere göre, Türkiye'nin hala gitmesi gereken çok yol var. En iyi aşamada yatırım yapılabilir seviyeye ulaşılmasının 2 yıl zaman alabileceği belirtiliyor.