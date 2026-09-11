Hayvancılıkta yem sorunu

Türkiye'de tüketilen yemin yarısı yerli üretim ile yarısı ithal ile sağlanıyor. İthalatın ise yüzde 72'lik kısmı Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiriliyor. Rakamlara bakıldığında sorunun boyutu görülüyor.

YEME 2 AYDA YÜZDE 16 ZAM

Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması, mısır, ayçiçek küspesi ve kepek gibi ürünlerin fiyatını hızla yükseltti. Bu ürünlerin ithalatında son iki ayda büyük sıkıntılar var.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, sorunun sektörde büyük bir endişe yarattığını ve kısa vadede de çözülecek gibi durmadığını söyledi.

Karakuş, NTV'de katıldığı canlı yayınında önemli değerlendirmeler yaptı. Yem fiyatındaki artışın yılın ilk 6 ayında yüzde 13 olduğunu, ancak son iki ayda bu oranın yüzde 31'e yükseldiğini dile getirdi.

Alternatif pazarlar aradıklarını ifade etti. Arjantin, Brezilya ve ABD'den ithalat yapmak istediklerini ifade etti.

Ancak ithalat için bazı yasal düzenlemeler gerekecek. Çünkü bu ürünler bioteknolojik kategorisinde... Yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Karakuş, bu düzenlemelerin hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ancak Kuzey ve Güney Amerika'dan yapılacak ithalat da fiyatları rahatlatmayabilir. Bunun çok ciddi bir lojistik maliyeti var. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir de göz önüne alındığında, sorunun kolay kolay çözüme kavuşması mümkün gözükmüyor. Yine de başka ülkelerden yapılacak ithalat yeme erişim konusundaki kaygıları hafifletebilir.

Karakuş'un bir çağrısı da var. Yem tüccarlarını şu sıralar alım yapmamaya çağırdı. Bu yöntemle en azından fiyat baskısının biraz hafifletilebileceğini düşünüyor.

Hayvancılıkta bir kilogram/litre üretim için gerekli yem miktarı kabaca şöyle:

1 kilogram tavuk eti = 4 kilogram yem

1 litre süt = 1 buçuk kilogram yem

1 kilogram dana eti = 25 kilogram yem