İş dünyasında Hindistan rahatsızlığı

Hindistan şu an zaten Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı. Bölgeye 120 milyar euronun üzerinde ihracat yapıyor. Anlaşma sayesinde 6 yıl gibi bir sürede bunu ikiye katlamayı hedefliyor. Hindistan özellikle tekstil, deri, ilaç ve çelik ürünlerinde önemli avantajlar elde etti.

Anlaşma Türk iş insanlarını endişelendiriyor. Türkiye'nin AB'ye toplam ihracatı 117 milyar dolar. Toplam ihracatın neredeyse yarısı Avrupa'ya yapılıyor. Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürünlerin çoğunda Hindistan daha büyük bir rakip konumuna geldi.

Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne Gümrük Birliği sayesinde vergi muafiyeti hakkı var. Ancak Hindistan işçilik maliyetlerinden teşviklere kadar birçok başlıkta öne çıkıyor.

İş dünyası iki noktada rahatsızlığını sesli bir şekilde dile getiriyor. Birincisi bahsettiğim gibi rekabette Hindistan'ın avantajlı konuma gelmesi. Bunun ihracata olumsuz yansıyabileceği ifade ediliyor.

İkincisi ise Türkiye'ye hiçbir şekilde danışılmaması. Avrupa Birliği üçüncü bir ülke ile serbest ticaret anlaşması yaptığı zaman Türkiye bu durumdan olumsuz etkileniyor. O ülkeler Türkiye'ye yapacakları ithalatta önemli avantajlar sağlıyor. Türkiye'nin aynı ülkelere ihracat şartlarında bir değişiklik olmuyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, iş dünyasının da özeleştiri yapması gerektiğini söylüyor. "2017'den beri bu süreç adım adım geliyordu." diyor. Çözüm için Gümrük Birliği anlaşmasının acilen yenilenmesi gerektiğini belirtiyor. AB'ye tam üyelik sürecinin hızlandırılmasının önemli olduğunu ifade ediyor. AB'nin karşılarına Kıbrıs sorunu ve demokratikleşme süreci başlıklarını çıkardığını dile getiriyor.

AÇIK MEKTUP

İş dünyası AB'ye açık mektup yazdı. AB'ye tam üyelik için çağrı yaptı. Bu mektup yarın Financial Times gazetesinde tam sayfa olarak yayımlanacak. DEİK belli aralıklarla Brüksel'e mektupla çağrı yapmaya devam edecek.