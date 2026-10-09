Kentsel dönüşümün önündeki engeller

Bu konuda hızlandırıcı ne kadar önlem alınırsa alınsın yeterli olmuyor. Çünkü kentsel dönüşümün önünde bazı teknik sorunlar var.

Önce rakamları paylaşarak başlayalım.

Türkiye'de son 14 yılda 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

Bunlardan 2 milyon 378 binin dönüşümü gerçekleşti. 383 bin bölüm için dönüşüm sürüyor.

Aynı yıllar arasında İstanbul'da dönüşüm kapsamına giren bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 298 bin.

1 milyon 7 bini dönüştü, 291 bini için çalışmalar devam ediyor.

Uzmanlara göre dönüşümün önündeki engeller:

-Kentsel dönüşümün hızlı gerçekleşemediği bölgeler var. Güngören, Kağıthane, Maltepe, Kartal gibi ilçelerin bazı bölgelerinde dönüşüm yavaş ilerliyor. Bunun en büyük sebebi kaçak yapılaşma. Binalara çıkılan kaçak katlar, dönüşüm ile yenilenemiyor. Yeni yapılan bina yasaya uygun olacağı için haliyle metrekareler küçülüyor. Çoğu ev sahibi buna yanaşmıyor.

-Bir kişi bile başvursa bina teste tutulabiliyor. Ancak yapı riskli bulunursa binanın terkedilmesi gerekiyor. O nedenle birçok konut sakini buna yanaşmıyor.

-Yarısı Bizden kampanyası ile her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Kampanya ile uygulamaya geçilen 2024 yılında toplam destek tutarı 1,5 milyon liraydı. 375 milyon lira artırılmış olsa da bir dairenin yenilenebilmesi için yeterli değil. 100 metrekarelik bir dairenin yenileme maliyeti 3 milyon liraları aşmış durumda.