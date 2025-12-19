Konutta 2026 beklentileri
Geçtiğimiz senelerde uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle satılık konut piyasasında dengeler bozulmuştu. Özellikle 2020-2022 yılları arasında fiyatlar hızla artarken konut üretimi düştü. Haziran 2023 yılından itibaren ekonomide uygulanan normale dönüş politikaları ile konut pazarı da dengelenmeye başladı.
Eskiye dönüş o kadar da kolay değil. Yüksek faize rağmen satışlar rekor kırıyor. Konutta son rekor 2020 yılında 1 milyon 499 bin adet ile görülmüştü. O yıl satışların yaklaşık yarısı düşük faizli kampanyaların etkisi ile kredi kullanılarak gerçekleşmişti. Bu yılın genelinde konut kredisi faizleri yüzde 2,89-3 bandında yer aldı. Buna rağmen ilk 11 ayda 1 milyon 434 bin konut satışı kaydedildi. Aralık ayı verisi geldiğinde 2025 yılında rekor kırılmış olacak.
Her alanda olduğu gibi konutta da fiyatlar arz-talep dengesinden etkileniyor. Normal şartlarda yüksek faiz döneminde fiyatın düşmese bile düşük bir oranda artması beklenir. Merkez Bankası'nın Kasım ayı konut fiyat endeksi tam tersini gösteriyor. Yıllık fiyat artışı yüzde 31,4... Yani enflasyonun üzerinde.
Sektör profesyonellerinin ve ekonomistlerin gelecek yıl için beklentileri piyasada büyük bir değişim olmayacağı şeklinde;
- İlk aylarda talep biraz düşebilir ancak üretim de yeterli seviyede değil. Bu da fiyat artışının enflasyona yakın ya da biraz üzerinde olma ihtimalini güçlendiriyor.
- Konut kredisi faizlerinde büyük düşüşler şu an için mümkün değil. Yılın ikinci yarısında aylık yüzde 2'nin altı görülürse kıpırdanmalar yaşanabilir. Özellikle inşaat üreticileri yüzde 2'yi psikolojik seviye olarak görüyor.
- Son iki yıldır mevduat faizi ve altın fiyatındaki seyir konut talebini artırıcı bir etki yarattı. Mevduat faizlerindeki düşüşle birlikte yılın ikinci yarısında konut yatırımına olan ilgi azalabilir.
- Konut üretiminin artması için şirketlerin finansmana erişiminin kolaylaşması gerekiyor. Ancak bu da yeterli değil. Şirketler arsa maliyetlerinden şikayetçi. Üretim tarafında büyük bir hareketlenmeyi kısa vadede göremeyeceğiz.
- Yabancının konut piyasasına hızlı bir geri dönüş yapması pek mümkün değil. Satış rakamları aylık 2 bin civarında seyredecektir. Bu da tüm satışlar içerisinde sadece küçük bir kısma işaret ediyor.
