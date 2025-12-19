Konutta 2026 beklentileri

Eskiye dönüş o kadar da kolay değil. Yüksek faize rağmen satışlar rekor kırıyor. Konutta son rekor 2020 yılında 1 milyon 499 bin adet ile görülmüştü. O yıl satışların yaklaşık yarısı düşük faizli kampanyaların etkisi ile kredi kullanılarak gerçekleşmişti. Bu yılın genelinde konut kredisi faizleri yüzde 2,89-3 bandında yer aldı. Buna rağmen ilk 11 ayda 1 milyon 434 bin konut satışı kaydedildi. Aralık ayı verisi geldiğinde 2025 yılında rekor kırılmış olacak.

Her alanda olduğu gibi konutta da fiyatlar arz-talep dengesinden etkileniyor. Normal şartlarda yüksek faiz döneminde fiyatın düşmese bile düşük bir oranda artması beklenir. Merkez Bankası'nın Kasım ayı konut fiyat endeksi tam tersini gösteriyor. Yıllık fiyat artışı yüzde 31,4... Yani enflasyonun üzerinde.

Sektör profesyonellerinin ve ekonomistlerin gelecek yıl için beklentileri piyasada büyük bir değişim olmayacağı şeklinde;