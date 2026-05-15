Körfez ile ticaret ne durumda?

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Orta Doğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Halit Acar, bazı yatırımlarda doğal olarak yavaşlama olduğunu söylüyor. "Şirketler yeni yatırım kararlarında daha dikkatli davranmaya başladı" diyor.

Acar'ın verdiği bilgilere göre, özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hattında biraz durgunluk söz konusu. Irak ile kara yolu bağlantısı olduğu için bir sorun yok. İran ise savaşın merkezinde olması nedeniyle haliyle iş dünyası için şu an en sıkıntılı ülke.

Halit Acar, finansman maliyetlerinin arttığına dikkat çekiyor. Şirketlerin risk analizlerini daha detaylı yapmaya başladığını belirtiyor. Mevcut yatırımların büyük bölümünde aksama yok. Ancak yeni yatırımlar için savaşın bitmesi beklenecek gibi duruyor.

Şu an en büyük sorun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması. Suudi Arabistan ve BAE üzerinden Boğaz'a alternatif birkaç liman açılsa da lojistik açıdan maliyetleri oldukça yüksek. Ayrıca bekleme süreleri de yoğunluk nedeniyle artıyor.

Körfez'deki ülkelerde iş yapan şirketler sorunun kısa süreceği konusunda ümitli. Acar, "Savaş bittikten sonra Türkiye lojistik konumu ile öne çıkacak" diyor. Ticaretin eskisinden daha güçlü bir şekilde artacağını düşünüyor.