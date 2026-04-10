Kredi notu düşecek mi?

Düşünülenin aksine kredi derecelendirme kuruluşları, ülkelerin genel ekonomik ve siyasi durumunu değil, borç geri ödeyebilme kapasitelerini değerlendiriyor. Elbette ülkedeki siyasi durum ve makroekonomik veriler de not kararını etkileyebiliyor. Ancak teknik açıdan bakıldığında nihai olarak cevabı aranan soru, borç ödeyebilme kabiliyeti.

REZERVLER ERİYOR

Haliyle raporlarda en öncelikli başlıklardan biri Merkez Bankası rezervleri oluyor. 40 günlük savaşta Türkiye'nin rezervleri yaklaşık 50 milyar dolara yakın eridi. Bu değerlendirme için olumsuz olabilir. Yine de rezervler uluslararası yeterlilik seviyesinin altında değil. Bu nedenle dengeleyici bir tablo da ortaya çıkabilir.

TL ÜZERİNDE BASKI ARTTI

Yakın bir tarihe kadar kabul edilmemiş olsa da "kontrollü-kademeli" bir kur yönetimi söz konusu. Son zamanlarda açık bir şekilde dile getiriliyor. Savaşın dolar endeksini güçlendirmesi Türk Lirası gibi özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratıyor. Kuru tutmak daha maliyetli hale geliyor.

ENFLASYONDA ARTIŞ RİSKİ

Savaş küresel enerji fiyatlarını artıyor. Bu da akaryakıta, elektriğe, doğalgaza zam olarak yansıyor. Enflasyonda hedeflerin tutması güçleşiyor. Savaşa ve petrol fiyatına dair en iyimser senaryoda bile enflasyonun sene sonu hedeflenenin en az 3-4 puan üzerinde olacağı düşünülüyor. Bu da daha yüksek faiz anlamına geliyor. Daha yüksek faiz ise yurt dışı ödeme yükümlülüklerini ve kırılganlıkları artırıyor.

MAAŞ ZAMLARI

Son iki senedir asgari ücrette yıllık tek zam uygulanıyor. Ancak enflasyonun biraz daha alevlenmesi ihtimalinde yeni bir zam gündeme gelebilir. Ayrıca enflasyona endeksli memur ve emekli zamlarında da öngörülenin üzerinde artış oranları görülecek. Bu da teknik açıdan daha yüksek talep ve daha hızlı fiyat artışları demek.

BÖLGESEL RİSKLER

Türkiye, Körfez ülkeleri ile önemli ticari ilişkilere sahip. Her yıl 40 milyar dolara yakın ihracat yapılıyor. Bu rakam da toplam ihracatın yüzde 15'ine denk geliyor. Bununla birlikte Türkiye'ye bölgeden her yıl 8 milyon turist geliyor. Her 5-6 yabancı turistten biri bölgeden... Sadece bu iki alandaki gerilemeler bile makroekonomik dengeyi ve büyümeyi önemli ölçüde etkileme gücüne sahip. Buna karşılıklı yatırımlardaki aksamaları da ekleyebiliriz.