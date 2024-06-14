Kur ve enflasyon beklentisi düşüyor

Türkiye'ye seçimden bu yana yabancı portföy akışı devam ediyor. Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne 11 haftada 8 milyar dolardan fazla giriş oldu. Bu süreçte vatandaşlar ve şirketler 20 milyar dolara yakın döviz mevduatı bozdurdu.

Buna turizm gelirlerindeki artış da destek verdi ve kur o günden bugüne çok sınırlı bir değişim gösterdi. Seçimden önce 32,40 TL civarında olan kur bugün 32,50 TL seviyesinde. Dolar bu haftaya kadar 32,20 TL'den işlem görüyordu.

Yılı tamamlamamıza 6 buçuk ay kadar bir süre var. Kurda ciddi ataklar beklenmiyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mart ayından sonra kur seviyesi beklentileri sürekli geriledi. Son olarak 37,7 TL'ye indi. Yani piyasaya göre dolar, TL karşısında şu anki seviyesinin yüzde 15 kadar üzerine çıkacak.