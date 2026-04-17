Kuraklık, seller, zirai don...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl tarımsal üretimde sert düşüş yaşandı. Kayıp meyvelerde yüzde 30, tahıllarda yüzde 9 sebzelerde yüzde 1 oldu.

Rekolte kirazda yüzde 70, elmada yüzde 48, şeftalide yüzde 46, limonda yüzde 34, portakalda yüzde 17 azaldı. Kayıpların nedeni Nisan ayında yaşanan zirai dondu.

MOTORİN VE GÜBRE KRİTİK

Bu yıl doğa olayları açısından büyük bir karamsarlık yok. Ancak bu kez de savaş nedeniyle girdi maliyetleri yükseliyor. Geçen yıl zirai dondan etkilenen çiftçi bu yıl da maliyet artışından dert dertli. Motorin fiyatı savaş sonrası yüzde 30'a yakın artarken, gübreye de değişen oranlarda zam yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, sorunun bir süre daha devam edeceğini düşünüyor. Girdi maliyetlerinde ciddi artışlar olduğuna dikkat çekiyor. Soylu'ya göre, Türkiye'nin tarımsal üretimde dışa bağımlılığı birçok ülkeye göre daha yüksek. Çünkü hem enerjide hem ilaçta hem de gübrede dışa bağımlılık söz konusu.

İLK ETKİ SEBZEDE GÖRÜLDÜ

TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nin Mart'ta yüzde 3,85 arttığını duyurdu. Yıllık artış oranı yüzde 36,09. Alt detaylara baktığımızda ilk büyük etkinin sebzede yaşandığını görüyoruz. Sebze üreticilerinin girdi masrafı sadece bir ayda yüzde 20 yükseldi.

Uzmanlara göre, şu an en kritik konu savaşın seyri. Eğer savaş sona ererse tarımsal etkinin sınırlı kalması bekleniyor. Ancak taraflar ateşkes sonrası tekrar çatışmaya başlarsa daha yüksek fiyatlar görebiliriz.

DÜNYADA DA FİYAT ARTIYOR

Tedarik zincirlerindeki sorunlar, küresel gıda fiyatlarını da yükseltiyor. Savaşın etkisiyle bu yıl buğday fiyatı yüzde 19 arttı. Fasulyede yüzde 12, mısırda yüzde 4'lük fiyat artışı yaşandı. Artışlar döviz bazında olduğu için ciddi bir girdi maliyeti sorunu yaratabileceği ifade ediliyor.

İktisatçı Prof. Dr. Sinan Alçın, geniş resme bakılması gerektiğini söylüyor. Kaynakların yeniden planlanması gerektiğini savunuyor. Türkiye'nin kendine yetecek bir düzen içinde pozisyon alması gerektiğini dile getiriyor. Alçın'a göre, tarımda yüksek teknolojiyi önceleyecek biçimde politika geliştirilmeli. Buna ek olarak gençlerin tarımsal üretime yönelmesini teşvik edici politikalar uygulanmalı.