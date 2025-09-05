Labubu sadece pazarlama başarısı mı?

Labubu'nun yaratıcısı,, Hong Kong asıllı Kasing Lung... Lung,, Kuzey ülkeleri mitolojisinden ilham alarak, 2015 yılında bir masal kitabı yazıyor. Ardından, masaldaki karakterlerin sanatsal oyuncak serisini piyasaya sürüyor. Labubu da o masaldaki karakterlerden biri. Lung, oyuncakları önce butik olarak üretiyor. 2019 yılında Çinli oyuncak şirketi Pop Mart ile ortaklık kuruyor.



Labubu'nun patlama yaşadığı yıl ise 2024 yılı. Güney Koreli K-pop grubu Blackpink'in Lisa adlı üyesi bu peluş oyuncağı övüyor. Ardından Rihanna sosyal medya hesabından çantasına asılmış Labubuları paylaşıyor. Gerisi malum... Paylaşım yapanların arasında kimler yok ki! Madonna, David Beckham, Dua Lipa, Kim Kardashian... Bunlar internette arama yapan herkesin erişebileceği bilgiler. Asıl önemli soru ise Labubu'nun nasıl bu kadar ünlü olabildiği.



Reklamcılar ve iletişim uzmanları birkaç noktaya dikkat çekiyor.



Birincisi doğru kitleyi yakalayabilmek ve güçlü bir hikaye. Labubu fanatikleri sadece bir oyuncağa sahip olduklarını düşünmüyor, aynı zamanda bir hikaye satın alıyorlar.



İkincisi kör kutu taktiği. Labubu, içerisinden hangisinin çıkacağı bilinmeyen bir ambalajda geliyor. Bazı Labubulara erişmek gerçekten çok zor. Çünkü çok az varlar. 90'larda çocuk olanlar Pokemon tasolarını hatırlayacaktır. Bazı Pokemonların tasolarına sahip olabilmek için çok fazla cips satın almalıydınız. Aynı mantık Labubu'da da var.



Üçüncü neden ise ruj etkisi. Dünyada büyümenin yavaşladığı ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde daha az maliyetli lüks malları satın almak isteyenlerin sayısı artıyor. Labubu da çoğu tüketici için ruj etkisi yapıyor. Peluş oyuncak için pahalı ancak erişilmez değil.



Sadece bu üç neden de değil. Başka nedenleri de var. Ünlülerin bu oyuncakları paylaşması popülerlik etkisi yaratıyor. Ayrıca birçok insan Labubu bebeği ile bağ kuruyor. Farklı bir felsefeyi yansıttığına inanıyor.



Labubu, kuşkusuz ki büyük bir pazarlama başarısı. En büyük kazananı da bağlı olduğu oyuncak şirketi Çinli Pop-Mart... Şirketin değeri sadece bir yılda yüzde 250 arttı. Toplam değer 50 milyar doları geçti. Pop Mart'ın piyasa değeri Barbie'nin üreticisi Mattel ve Hello Kitty'nin sahibi Sanrio'yu bile geçti.