Maliye politikası enflasyona destek verecek mi?

Vergi, ceza ve harçlar Ocak ayında yeniden değerleme oranında artırılıyor. Yeniden değerleme oranı ise Ekim ayında gerçekleşen 12 aylık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'ne göre belirleniyor. Bu sene oran yüzde 43,93 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergi ve harçları yüzde 50 düşürme ya da artırma yetkisine sahip. Motorlu taşıtlar vergisinde yetki oranı indirim için yüzde 80, artırım için yüzde 50. Ancak ceza artış oranlarında bir değişikliğe gidilemiyor.

Bazı vergilerde ise 6 ayda bir değerlendirme yapılıyor. Akaryakıt, alkol, tütün onlardan bazıları... Bakan Şimşek, akaryakıt ve tütünde vergi oranlarını gözden geçireceklerini söylemişti. Alkol ve tütünün özel tüketim vergisinde bir değişim yapılmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı artışın yüzde 7,56 olarak uygulandığını duyurdu. Zaten 6 aylık Yİ-ÜFE gerçekleşmesi de bu oranda. Akaryakıtta ise artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yani 1,56 puanlık vergiden vazgeçildi. Bütçedeki karşılığı 12 milyar liraya denk geliyor.

Sonuç olarak yönetilen fiyatlarda büyük indirimler yapılmadı. Sadece akaryakıtta belli bir oranda gelirden vazgeçildi. Ancak şunu da not düşmek gerekir. Doğalgaz ve elektrik fiyatları da yönlendirilen fiyat kapsamına giriyor. Doğalgazda fiyat artışına gidilmezken, çok fazla tüketim yapanlara verilen destek kaldırıldı. Kullanıma göre fiyat artışı yapılmış oldu.