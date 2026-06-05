Merkez Bankası faizde ne yapar?

Savaşın negatif yansıması devam ederken, bayram harcamalarının da enflasyonist etkisi hissedildi. Giyim ve ayakkabı yüzde 11 ile aylık bazda fiyat artışının en fazla olduğu grup oldu. Gıdada ise yüzde 0,48'lik negatif katkı görüldü. Yani gıda fiyatlarındaki düşüş enflasyon rakamını aşağı çekti.

Gelecek hafta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz artışına gidilmesini beklemiyor. Daha önce birkaç yabancı kurum faizin artırılacağı görüşünü paylaşmıştı. Eğer enflasyon yüzde 2'ye yakın gelseydi, bu beklenti muhtemelen genele yayılacaktı.

Merkez Bankası'nın faiz konusunda elini güçlendiren üç neden var:

-Piyasa şu an yüzde 37 olan politika faizinden değil, yüzde 40 olan geç likidite penceresinden fonlanıyor. Birçok ekonomiste göre, mevcut durumda beklenen enflasyona göre yüksek bir oran sunuluyor.

-Geçtiğimiz yıl enflasyonda görünümü bozan en önemli nedenlerden biri gıda fiyatlarındaki sert artıştı. Diğer gelişmelerle birleştiğinde hedefe ulaşılması zorlaşmıştı. Bu yıl yağışların fazlalığı sayesinde meyve ve sebzede rekolte yüksek.

-İran savaşına ilişkin belirsizlik sürse de petrol fiyatlarında kısmi gevşemeler var. Brent petrol birkaç hafta önce 100 doların üzerindeydi. Şu an 93 dolardan haftaya tamamlamaya hazırlanıyor. Bu da yıl sonu için 89 dolar olan ortalama Brent petrol tahminini destekliyor.