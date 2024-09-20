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Uğurcan Gökçen ugurcan.gokcen@ntv.com.tr

Merkez Bankası nasıl faiz indirim sinyali verdi?

Merkez Bankası politika faizini art arda 6'ıncı ayda da sabit bıraktı. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi. Eylül toplantısı sonrası özellikle metinde yer alacak ifadeler kritik önemdeydi. Ekonomi ile ilgilenen herkesin aklındaki soru Merkez'in faiz indirimi için bir sinyal verip vermeyeceğiydi. Banka bu konuda doğrudan bir ifade kullanmadı. Ancak metinde yapılan değişiklikler faiz indirimine kapı aralandığı şeklinde yorumlandı. Bu sonuca nasıl varıldığını anlayabilmek için detaylara bakmak gerekiyor.

Merkez Bankası'nın birincil görevlerinden biri fiyat istikrarını sağlamak. Bir başka deyişle enflasyonu düşürmek. Haziran 2023'ten bu yana artırılan politika faizi oranlarıyla bu amaca ulaşmak için çabalanıyor. artışları ile temel mal enflasyonunu düşürmekte nispeten başarılı olundu. Fakat hizmet enflasyonu daha inatçı ve kolay kolay düşecek gibi de gözükmüyor.

Bundan dolayı metinde hizmet enflasyonuyla ilgili verilecek mesajlara ekstra önem atfediliyordu.

Ağustos ayı karar metninde hizmet enflasyonu için "düşüş gecikmeli olacak" denilmişti. Eylül metninde ise "son çeyrekte düşmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı. Banka, ilk kez tarih vermiş oldu.

Bu da bankanın yavaş yavaş enflasyon düşüşüne ikna olduğu şeklinde yorumlandı.
Diğer bir değişiklik ise "sıkılaştırma" ifadesinin yumuşatılması. Sıkılaştırma demek, faiz artışı demek. Merkez Bankası, "Enflasyon ile ilgili risk görürsem faiz artırırım" mesajı veriyordu. Bunun yerine "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." cümlesi metinde yer aldı.

Merkez Bankası, olası enflasyon risklerine faiz artırarak değil elindeki diğer politika araçları ile müdahale edecek. Bu bir yumuşama işareti olarak görülüyor.


İşte bu iki değişiklik, birçok ekonomist tarafından faiz indirimine giden yolun ilk taşı olarak yorumlandı. Ancak ilk faiz indirimi adımının ne zaman geleceği konusunda farklı beklentiler var. Beklentiler Kasım ayı ile 2025 ilk çeyrek arasında geniş bir yelpazede yer alıyor.

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