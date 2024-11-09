Merkez Bankası'nın hedefi tutarlı mı?

Merkez Bankası, enflasyon tahminini bu yıl için 6 puan birden artırdı.

Tahmin, 2024 için %38'den %44'e, 2025 için %17'den %21'e, 2026 için %9'dan %12'ye yükseltildi. Tek haneli enflasyon hedefi ötelenmiş oldu.

Ekonomi yönetiminin "2026'da tek haneli rakamları göreceğiz." açıklamaları da artık değişecek. Yüksek ihtimalle gelecek yılın ilk enflasyon raporunda tek haneli enflasyon beklentisi 2027 yılı için duyurulacak.

2024 HEDEFİ TUTACAK MI?

Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon hedefi muhtemelen piyasada 2024 yılı için belirlediği hedeften çok daha fazla tartışılacak. Çünkü gelecek yıl ekonomistlerin çoğu enflasyonun %25'in altında gerçekleşmesini beklemiyor. Ancak Merkez Bankası'nın gelecek yıl için tahmin aralığı %16 ile %26 arasında. Yani beklentilere yakın bir aralığın içerisinde.

Bu yılki enflasyon hedefi ise en az konuşulacak olanı. Zaten senenin son iki ayına girmiş bulunuyoruz. İlk 10 ayda enflasyon %39,77 oldu. Hedefin orta noktası ise %44. Yani geriye kalan iki ayda enflasyonun aylık %1,13 olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun olması zor. Ancak üst bant da %46 olarak belirlendi. Orada da iki puanlık pay var. Her iki ayda da enflasyon aylık %2,13 olursa, Merkez Bankası'nın tahmini tutmuş olacak.