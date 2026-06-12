Merkez Bankası'nın kararından önemli detaylar

Gıda fiyatları yağışların bol olması nedeniyle gerileme eğiliminde. Yani dezenflasyon sürecine olumlu katkı veriyor. Diğer yandan İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları görünümü oldukça bozdu.

Merkez Bankası, şu an piyasayı yüzde 37 olan politika faizinden değil, yüzde 40 olan gecelik borçlanma faizinden fonluyor. Yani enflasyonda artış ihtimaline karşı almış olduğu önlemi koruyor.

Bu faiz kararı için çoğu ekonomist değişim beklemiyordu. Çok az sayıda ekonomist ve analist "300 baz puan faiz artışı olabilir" görüşündeydi. Yani çoğunluğun beklediği gibi oldu. Ancak faiz kararı kadar metinde verilen mesajlar da önemli.

Karar metninden çıkan satır başları...

-Karar metninde büyük bir değişiklik yok, "bekle gör stratejisi" devam ediyor.

-Enflasyon ana eğiliminin sınırlı gerilemesi faiz artış ihtimaline ihtiyacı ortadan kaldırdı.

-Enerji fiyatlarının yüksek olması faiz indiriminin önünde engel.

-Piyasadaki 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ile mevcut faiz arasında 13 puanlık reel fark var.

-İç talepteki azalmanın büyümeyi aşağı çekebileceği mesajı var. Gelecekte arzı destekleyici politikaya geçiş ihtiyacı artabilir.

-Brent petrolün fiyatı yüksek kalırsa son çeyreğe kadar faiz indirimi zor.

-Petrol fiyatında hızlı düşüş yaşanırsa Temmuz-Ağustos aylarında fonlamanın %37'lik politika faizine çekilme ihtimali kuvvetli.

-Her halükarda mevduat faizi bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek.

-Kredi faizinde ve büyüme kısıtlamalarında kısa dönemde değişim ihtimali zayıf.