Merkez faizi artırmadı mı?

Yaklaşık 1 aydır faiz zaten yüzde 46'ydı. Şimdi politika faizi de bu seviyeye çıkarıldı. O zaman faiz değişmedi mi? Evet, teknik olarak değişiklik yapılmamış oldu. Ancak gecelik fonlama faizinin yüzde 46'dan yüzde 49'a çıkarılması önemli bir detay. Ekonomistlere göre, bu şekilde gelecekte olabilecek olumsuz durumlara karşı "Buradayım!" demek. Banka, Para Politikası Kurulu toplantısı yapmasına gerek kalmadan, bir karar ile fonlama faizini 300 baz puan artırabilir. Yani hızlıca daha sıkı para politikasına geçebilir.



Merkez Bankası'nı daha sıkı para politikasına geçmek zorunda bırakacak nedenler ne olabilir?



Birinci sırada siyasi gelişmeler bulunuyor. Ancak tek endişe kaynağı o da değil. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 4 haftada 44,6 milyar dolar azaldı, 20,8 milyar dolara geriledi. Dolar kuru 38 seviyesinde tutulmaya çalışılıyor, bu nedenle piyasada oluşan döviz talebi banka tarafından karşılanıyor.



Son bir ayda yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 12,5 milyar dolar arttı. Aynı sürede yabancı yatırımcılar hisse ve tahvilden 9,4 milyar dolarlık çıkış gerçekleştirdi. 11 Nisan haftasının rakamlarına bakarsak hem yabancının çıkışı hem vatandaş ve şirketlerin döviz alımı yüksek seyrediyor. Son faiz artışına rağmen kontrol altına alınamazsa yeni önlemler alınmak zorunda kalınabilir. Bu önlemlerden biri de gecelik borçlanma faizinin kullanılması olabilir.



Bu süreçte izlememiz gereken iki önemli gösterge daha var. Birincisi TL mevduatların seyri. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu her hafta verileri açıklıyor. TL Mevduatlar 11 Nisan haftasında yükselişe geçti. Aynı hafta vatandaşların vadeli mevduat hacmi artarken şirketlerinki sert geriledi. Mevduata yönelim ne kadar artarsa döviz kuruna talep de o kadar azalır.



Diğer takip edilmesi gereken veri kredi kartı ve kredi kullanımı verileri. Tüketici kredisi kullanımı 3 ayda neredeyse 200 milyar lira arttı. Bunun da çok büyük kısmı ihtiyaç kredisi tarafından geldi. Hem kredi kartı hem de kredi kullanımları enflasyonda artış riski doğuruyor. Merkez Bankası daha önce bu alanda önlem alabileceği mesajı vermişti.