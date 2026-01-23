Merkez faizi neden 1 puan düşürdü?

Merkez Bankası'nın neden beklenenden daha düşük faiz indirimine gittiğini anlamak için metne bakmak yeterli. Ancak bunun haricinde bir de sıradaki toplantının 12 Mart'ta yapılacak olduğunu eklemek gerekiyor. Yani 50 günlük sürede enflasyon üzerinde yaşanabilecek olası olumsuz durumlara karşı önlem alınmış oldu.

Metindeki en önemli nokta, enflasyon ana eğiliminde sınırlı bir artış olduğunun vurgulanması. Daha önce enflasyonun ana eğiliminde gerileme olduğu belirtilmişti. Ana eğilim ifadesi, mevsimsel ve geçici etkilerden arındırılmış enflasyon ölçümü demek.

Bir önemli cümle daha var. O da, ana eğilimin neden yükseldiğini bize gösteriyor. Merkez Bankası, karar metninde talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azaldığı belirtildi. Bu kısaca tüketici talebinin arttığına işaret ediyor. Tüketici talebinin artması fiyatlarda yükseliş yaşanabileceği anlamına geliyor. Eğer bu talebe karşılık yeteri kadar arz yani üretim sağlanamazsa denge bozuluyor. Bu da fiyatlarda artışı beraberinde getirebiliyor.

Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Her yıl Ramazan ayında özellikle gıda harcamalarında belirgin artışlar yaşanıyor. Perakendeciler bunu fiyata yansıtıyor. Bu da enflasyon için risk doğuruyor. Merkez'in ihtiyatlı davranmasının önemli bir nedeni de bu olabilir.