Merkez'in "maliye desteği" mesajı önemli

Metinde "Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır" denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklama yapmış, "Para politikasının gecikmeli etkisi daha net görülecek. Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek" demişti.

Bu iki gelişme birbirini destekliyor. Bu da sene başında yönetilen/yönlendirilen fiyatlara beklenenden daha düşük bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Hatta sadece bunlar değil, devletin fiyatını etkilediği başka ürünler de var.

Hangi kalemler etkilenebilir?

-Vergi ve harçlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergi ve harçları yüzde 50 düşürme ya da artırma yetkisine sahip. Motorlu taşıtlar vergisinde yetki oranı indirim için yüzde 80, artırım için yüzde 50. Ancak ceza artış oranlarında bir değişikliğe gidilemiyor.

-Elektrik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca belirleniyor. Yeni yıl geçerli olacak tarife Yılbaşı gecesi belli oluyor.

-Çay, şeker

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü çay alım ve satım fiyatlarını açıklıyor. Türkiye'de 33 şeker fabrikasından 15'i devlete ait.

-Hac ve umre gidiş ücreti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl açıklanıyor

-TCDD tren ücretleri

Fiyat tarifesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları A.Ş. tarafından yayınlanıyor.

-Otoyol ve köprü geçiş ücretleri

Devlet tarafından işletilen otoyol ve köprüler için geçerli. Son olarak Ağustos'ta yüzde 40'a yakın zam yapılmıştı.

-İlaç

İlaç fiyatında euro kuru 25 Ekim'de yüzde 23,5 artırıldı. Ancak yeni yılda bir artış olmayacağı dile getirildi.

Diğer kalemler:

-Ehliyet alım masrafı

-Noter ücreti

-Pasaport ücreti

-Zorunlu deprem sigortası

-Araç muayene ücreti

-Emisyon ölçüm ücreti

-PTT kargo gönderme ücreti

-Devlet tiyatro ücreti

Vergi değişimine konu olabilen kalemler:

-Alkollü içecekler ve tütün

-Otomobil

-Akaryakıt