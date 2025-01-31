Mevduatta stopaj oranı artacak mı?

Türk Lirası mevduatlara uygulanan stopaj oranı yeni ekonomi programı öncesi yüzde 5 seviyesindeydi. TL varlıklara olan ilginin zayıf olması nedeniyle o dönem stopaj oranları düşürülmüştü. Hatta uzun vadeli mevduatlarda bu oran yüzde 0'a çekilmişti. Yeni ekonomi programına geçişle birlikte stopaj oranları da artırılmaya başlandı.



İlk olarak geçen yılın Mayıs ayında stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi. Ardından Kasım ayında yüzde 7,5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Bu oranlar 6 aya kadar vadeli olan mevduatlar için geçerli olan rakam. Zaten mevduatların da büyük kısmını bu vadedekiler oluşturuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, Türk Lirası mevduatın toplam hacmi 11 trilyon 838 milyar lira seviyesinde. Bunun 1 trilyon 954 milyar lirası vadesiz mevduatta. 1 aya kadar vadeli mevduatta hacim 2 trilyon 107 milyar lira, 3-6 ay arası vadede hacim 5 trilyon 58 milyar lira. Bu da demektir ki toplam hacmin yüzde 60'ı kısa vadeli mevduatlardan oluşuyor. Uzun vadeli yatırımcı oranı ise sadece yüzde 5. Önemli oranda bir para da vadesiz mevduatta duruyor.



1 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararda stopaj oranı yüzde 10'a çıkarılırken uygulama süresi 3 ay olarak belirlendi. O süre bu gece yarısı dolacak. Resmi Gazete'de mevduatların uzatılacağına dair karar görmezsek stopaj oranı her vadede 5'er puan artmış olacak. Yani eskiye dönecek. Çünkü stopaj oranlarındaki düşüşler alınan geçici kararlar ile yapılmıştı. Bu uygulamaların uzatılmaması, önceki oranlara dönüleceği anlamını taşıyor. Eski oran 6 aya kadar vadeli olan mevduatlarda yüzde 15 seviyesindeydi. Stopaj bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12,5 bir yıldan uzun süreli mevduatta yüzde 10 olarak uygulanıyordu.



Vadeli mevduatta kesinti, yatırılan toplam tutardan değil, elde edilen getiriden yapılıyor.