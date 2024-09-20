Mobilyada duraklama dönemi

Merkez Bankası'nın Üçüncü Enflasyon Raporu'na göre, iç talebin en fazla daraldığı sektör mobilya ve beyaz eşya. Tüketiciler yüksek faiz dönemlerinde ilk olarak dayanıklı tüketim malları alışverişinden vazgeçiyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç'e sektördeki son durumu sordum. Güleç aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekilliği görevini de yürütüyor. Ahmet Güleç'in değerlendirmesi ve çözüm önerileri şöyle;



-Önceki yıllarda yatırımlarını hızla artıran ve büyüyen sektör duraklama dönemi yaşıyor.



-Enflasyon ortamı iç pazarda mobilyayı bitirdi. Hem adet bazında satışlar düştü, hem de cirolar geriledi.



-Sonbaharda bir umut ışığı da yok, çünkü tüketici vade imkanına sahip değil.



-9 ay olan taksit sayısı 18 aya çıkarılmalı.



-Üreticiler yüksek faiz ile kredi kullanmak zorunda kalıyor. Bu da sektörde borçlanma oranlarını artırıyor.



-Mobilyada iç pazarın payı yüzde 60, dış pazarın payı yüzde 40. Her ikisinde de daralmalar var.



-Maliyetler enflasyon nedeniyle yüksek oranda arttı ancak döviz ona eşlik etmedi. Döviz ile satılan ürüne zam yapılamadığı için gelir-gider dengesi bozuldu.



-Mobilya dünya pazarındaki payını kaybediyor. Uzak Asya ülkeleri Türkiye'nin yoğun satış yaptığı pazarlara girmeye çalışıyor.



-Mobilyada nitelikli işçi bulmak çok zor. Meslekte usta-çırak ilişkisi bitme noktasında. Bu yüzden satışlar düşük olsa bile üreticiler çalışan sayılarını korumaya çalışıyor.



-Enflasyon ile mücadeleye devam edilmeli. Ancak üretici tek başına bırakılmamalı.