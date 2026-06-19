Motorine 20 kez zam, 13 kez indirim

Türkiye'de akaryakıt fiyatları doğrudan Brent petrol fiyatına göre belirlenmiyor. Fiyat İtalya’nın Cenova şehrindeki borsada oluşuyor. Yani üretim ve talep miktarı da etkili. Borsadaki fiyatlar döviz üzerinden TL'ye çevrilip, dağıtıcı karı ekleniyor.

Yine de akaryakıt fiyatında Brent petrol fiyatı en önemli unsur. Haliyle petroldeki fiyat hareketliliği akaryakıt fiyatına yansıdı.

Bir akaryakıt şirketinin verilerine göre, 3 ayda motorine tam 20 kez zam, 13 kez indirim geldi.

Motorinin litresi savaşın başladığı 28 Şubat günü, İstanbul'da 60 lira 33 kuruştan satılıyordu. 8 Nisan'da 85 lira 26 kuruşa kadar yükseldi. Fiyat, 5 haftada yüzde 41 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı eşel mobil sistemini hayata geçirmeseydi üç haneye yaklaşacaktı. Artış oranı yüzde 66 olacaktı.

Piyasaların ilk şoku atlatmasının ardından petrol fiyatı kademeli olarak geriledi. Zaman zaman 100 dolara çıksa da, Mayıs sonunda 90 doların altına düştü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşma imzalaması sonrası 80 doların da altına indi. Motorin fiyatı da 64 lira 45 kuruşa çekildi. Fiyat şu an savaş öncesine göre yüzde 6 yukarıda. Neredeyse savaş öncesi seviyesini yakalayacak.

İstanbul'da savaş öncesi 58 lira 28 kuruş olan benzin ise ise 62 lira 19 kuruştan satılıyor.