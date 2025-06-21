Navlun krizi kapıda mı?

Ticari faaliyetler yeniden başladığında ise biriken bir talep söz konusuydu. Deniz taşımacılığı şirketleri ilk etapta bu talebe ayak uyduramadı ve navlun fiyatları hızla arttı. Çünkü gemi sayısı bu yoğunlukta bir ticareti kaldırabilecek seviyede değildi. Navlun, yapılan taşımacılık için ödenen ücret anlamına geliyor. O dönem navlun fiyatı yükseldiğinde, ülkelerde enflasyon sorunu baş gösterdi. Çünkü satıcılar maliyetlerini raf fiyatına yansıtıyordu.



Dünya şimdi yeni bir navlun krizi ile karşı karşıya. Bu kez neden pandemi değil, savaş. İsrail ile İran arasındaki savaş taşımacılıkta fiyatları artırdı. Hürmüz Boğazı'ndan yapılan deniz taşımacılığında navlun sadece bir haftada iki kata yakın yükseldi. Yine de sorun henüz korkulan boyutta değil. En çok endişeli duyulan konu Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması.



Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı Bilgehan Engin, önceki gün NTV canlı yayınına katıldı. Savaşın bölgeye yayılması durumunda pandemi dönemindekine benzer bir navlun krizi yaşanabileceğini söyledi. İran'ın hava sahasının kapalı olduğunu, hava kargoda alternatif rotalar arandığını dile getirdi. Denizyolunda durumun daha da karmaşık olduğunu, taşıma sürelerinin ve fiyatların arttığını ifade etti. Karayolu taşımacılığında da ciddi sorunlar yaşandığını aktardı. Birçok TIR'ın sınır kapısında beklediğini ifade etti.



UTİKAD Başkanı'na göre, Hürmüz Boğazı'nın alternatifi Kerkük-Ceyhan boru hattı. Ancak bu hattın kapasitesi çok kısıtlı. Dünyada kullanılan her 5 varil petrolden 1 varili bu boğaz üzerinden taşınıyor. Yani doğabilecek sorun tahmin edilenin çok daha üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Şu anda biz savaşın içerideki ilk ekonomik etkisini petrol fiyatının artması nedeniyle akaryakıtta gördük. Ancak durum bir navlun krizine dönüşürse, akaryakıta çok daha büyük zamlar gelebilir. Taşımacılıktan market raflarındaki ürünlere kadar birçok ürünün fiyatı yükselebilir.