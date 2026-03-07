Petroldeki yükselişin faturası ağır

Petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseldiği, 100 doların üzerine çıktığı- 2022 yılında ithalat faturası 100 milyar doları bulmuştu. 2023'te 69,1 milyar dolara, 2024'te 65,6 milyar dolara, 2025'te 62,5 milyar dolara indi.

Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21'e çıkardı.

Ekonomistlerin çoğu 2 puanlık revizenin yetersiz olduğu yorumu yapmıştı. En dikkat çekici nokta ise Merkez'in, petrol fiyat tahminini düşürmesiydi. Banka ham petrol fiyat tahminini 2026 için 1 dolar indirerek ortalama 60,9 dolara çekti. 2027 yılı için tahminini ise 56 dolar olarak duyurdu. Petrol fiyatı enflasyon tahmini yapılırken dikkate alınan en önemli verilerden biri. Ancak yine de "Enflasyon kesin olarak artacak" demek için henüz erken.

ABD Başkanı Donald Trump, savaş biter bitmez petrol fiyatının eski fiyatına hatta daha düşük bir seviyeye ineceğini söylüyor. Gerçekleşme olasılığı var. Daha önceki deneyimler bunu gösteriyor. Mart 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 120 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, 1 ay sonra 100 doların altına inmişti. Birkaç ay sonra ise 80 doları, 1 yıl sonra 70 doları görmüştü. Yani hızlı yükselişlerin hızlı düşüşleri de olabiliyor. Ancak savaş uzadıkça ve Hürmüz Boğazı'ndan akış gerçekleşmedikçe Trump'ın senaryosunun gerçekleşme ihtimali zorlaşıyor.

EŞEL MOBİL YETERLİ OLUR MU?

Küresel yatırım bankalarının çoğunun petrol fiyatında artış beklediğini söylemek yanlış olmaz. Ancak bazı kuruluşlar büyük bir etki öngörmüyor. Danske Bank yayımladığı bir raporda "Orta Doğu'daki son gelişmelerin bir enflasyon şoku yaratması ihtimali düşük" diyor. Bu bankanın petrol fiyatındaki artışın uzun sürmesini beklemediği anlamına geliyor. UBS ise "Hürmüz boğazının kapanması birkaç haftadan uzun olursa, petrol fiyatı 100 doları ve yukarısını görebilir" uyarısı yapıyor. Banka, Brent petrol ortalama fiyat tahminini de yılın ilk yarısı için 71 dolara yükseltti.

Petrol fiyatında her 10 dolarlık artışın yıl sonu enflasyona %1 ila 1,6 arasında doğrudan katkı yapması bekleniyor. Dolaylı katkısı da bir hayli yüksek olabilir. Taşımacılıktan gıda fiyatlarına hemen hemen her kalemi etkiliyor. Fiyatlama davranışının henüz tam olarak normalleşmediği bir ortamdayız. Beklentileri olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir.

Ekonomi yönetimi enflasyonist etkiyi azaltmak için eşel mobil sistemini devreye aldı. Bu sistem yakın tarihte de uygulanmıştı. Devletin vergi gelirlerinin bir kısmından vazgeçmesi, fiyat yükselişinin belirli bir bölümünün bütçeden karşılanmasını sağlıyor. Ancak eşel mobil sistemine rağmen benzin ve motorine yüksek oranlı zamlar gelebilir. Çünkü Brent petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması durumunda eşel mobil ile karşılanacak sınır aşılmış oluyor.