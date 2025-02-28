Piyasalar 5 gelişmeyi izleyecek

Ekonomide gelecek haftanın gündemi yoğun. Hem Türkiye'de hem yurt dışında önemli veriler açıklanacak. Yatırımcılar 5 önemli gelişmeyi takip edecek.

ŞUBAT ENFLASYONU BELLİ OLACAK

Ocak enflasyonu tahminleri aşarak aylık yüzde 5,03 olarak gerçeklemişti. Ocak'taki fiyat artışlarının gecikmeli etkisinin Şubat'a yansıması bekleniyor. İlk tahminler aylık enflasyonun yüzde 4 olacağı yönündeydi. Ancak sağlık kurumlarında hasta katılım pay tutarlarının düşürülmesi sonrası tahminler aşağı yönlü güncellendi. Reuters'ın anketine göre tahmin ortalaması aylık yüzde 3 seviyesinde. Ankette en düşük tahmin yüzde 2,8, en yüksek tahmin yüzde 4.

İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Ocak ayında ihracat yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolara yükseldi. Aynı ay ithalat ise yüzde 9,6 arttı. İhracat ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemlerde yüzde 76,4'ten yüzde 73,7'ye indi. Her ne kadar Ocak ihracatında artış yaşanmış olsa da, ithalattaki yükseliş, cari açık konusunda soru işareti yaratıyor. Türkiye'nin yurt dışı pazarlarında yaşanan durgunluk ihracat rakamlarını etkiliyor. Şubat ihracatı Salı günü Ankara'da açıklanacak.

FAİZDE İNDİRİM SÜRECEK Mİ?

Gelecek hafta yurt içindeki en önemli ekonomik gündem ise Merkez Bankası'nın faiz kararı. Para Politikası Kurulu, kararını Perşembe günü saat 14'te açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine göre faizin 250 baz puan düşürülerek yüzde 42,5'e çekilmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse faiz üç kez art arda indirilmiş olacak. Faiz kadar karar metninde verilecek mesajlar da önemli. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan daha yaptığı açıklamada, "Oto pilotta değiliz" demiş, gerekmesi durumunda faizi artırabilecekleri ya da indirime ara verebilecekleri mesajı vermişti.

DÜNYADA GÜNDEM TRUMP'IN TARİFELERİ

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat vergileri ile ilgili yaptığı açıklamalara kilitlenmiş durumda. Trump, daha önce Meksika ve Kanada'ya getireceği yüzde 25'lik ek vergiyi 1 ay ertelemişti. İki ülkeye uygulanacak vergilerin 4 Mart Salı günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. Trump ayrıca, Avrupa Birliği'nden ithal edilen birçok ürüne yüzde 25 ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Bu tarifeleri gelecek hafta açıklayabilir.

ABD'DE İSTİHDAM RAPORU BEKLENİYOR

ABD'de ekonominin yumuşak iniş gerçekleştireceği büyük ölçüde netleşti. Ancak piyasa istihdam verilerini yine de dikkatle takip ediyor. Gelecek hafta Cuma günü Şubat ayı tarım dışı istihdam rakamı belli olacak. Rakam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki faiz kararları ile ilgili tahminleri etkileyebilir.