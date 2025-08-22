Piyasalarda Fed belirsizliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler ile ilgili atacağı yeni adımlar da takip ediliyor. En az bunlar kadar önemli bir konu daha var. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Eylül'de vereceğiz faiz kararı...



Trump, Fed'e sık sık faiz indirim çağrısı yapıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almak ile tehdit ediyor. Powell ise veri odaklı yaklaşımı sürdüreceklerini söylüyor. Hafta başına kadar piyasanın Fed'den faiz indirim tahmini %90'ın üzerindeydi. Bugün bu oran %70'in altına indi. Açıklanan her veri ve yapılan açıklamalar bu tahmini etkiliyor. Bugün Powell Jackson Hole toplantısında konuşacak. Orada vereceği mesajlarla yine tahmin değişecektir.



FED'İN FAİZ KARARINI NELER ETKİLEYECEK?



1- Tarife etkisi

Trump göreve geldiği andan itibaren başta Çin olmak üzere pek çok ülkeyi ek gümrük vergisi getirmek ile tehdit etti. Açık bir şekilde ticaret savaşı ilan etti. Günün sonunda çoğu ülke ile anlaşmaya varıldı. Oranlar hep korkulan düzeyin altında kaldı. Ancak bu demek değil ki, mevcut oranlar ABD'deki enflasyonu artırmayacak. Oranlar tahmin edilenden düşük kalsa da sonuçta ABD'ye giren ürünlerden ek vergi alınacak. Bunlar tüketici maliyetine yansıtılacak. Fed bu durumun enflasyona nasıl yansıyacağını takip ediyor.



2 - Büyüme rakamları

Amerikan ekonomisi ikinci çeyrekte tahminlerin üzerinde %3 büyüdü. Bu rakam beklentinin üzerindeydi. Fed'in elini oldukça rahatlatan bir performans oldu. Yüksek faize rağmen durgunluk yaşanmaması faiz indirim ihtimalini düşürdü.



3 - İstihdam ters köşe

Büyüme rakamı ekonomide durgunluğun olmadığı yönünde çıkarımlara sebep olsa da, tarım dışı istihdam bu görüşü yıktı. 106 bin kişi artması beklenen istihdam oranı 73 bin kişi arttı. Mayıs ve Haziran ayları için de sert revizyonlar yapıldı. İstihdam piyasasında işlerin iyi gitmediğini gösteren bu veri büyüme verisinin iyimserliğini kısıtladı. Fed'in vereceği karar çok daha kritik bir hale geldi.



4 - Çekirdek enflasyon

Fed, enflasyon göstergesi olarak çekirdek kişisel tüketim harcamalarını baz alıyor. Tüketim harcamasındaki artış talebin yükseldiğini gösteriyor. Talep yükselişi de fiyat artışını beraberinde getirebileceği için enflasyon için fikir sahibi olunmasını sağlıyor. Bu veri 29 Ağustos'ta açıklanacak.