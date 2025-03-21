imsakiye
Authnor Name
Uğurcan Gökçen ugurcan.gokcen@ntv.com.tr

Piyasalarda öne çıkan görüşler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasalarda hareketlilik yarattı. Dolar ve euro kurlarında ilk yükseliş kısa sürede yüzde 12'leri buldu. Ardından gelen müdahale ile yükseliş oranı yüzde 3'lere kadar geriledi. Kurlar bu haftayı yüzde 4 artışla tamamlıyor. Borsadaki tepki ise çok daha sert oldu. Endeks haftalık bazda yüzde 16 değer kaybetti. Son bir aydaki artışın tamamı 3 günde geri verildi. BİST100 endeksi TL bazında Kasım 2024'teki, dolar bazında Kasım 2022'deki seviyesine indi. Bankacılık endeksi ise 3 günde yüzde 26 eridi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS'ler ise 328 baz puanla bir yılın en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu, piyasadaki hareketliliğe karşı yeni düzenlemelere gitti. Merkez Bankası piyasaya vadeli sözleşme ile döviz satışı yapacağını duyurdu. Ardından gecelik borçlanma faizini 200 baz puan artırararak yüzde 46'ya çıkardı. Politika faizi olan 1 hafta vadeli repodan geçici bir süre borçlanma yapılmayacağını açıkladı. Teknik anlamda faiz artışına gitmiş oldu.

Banka, ayrıca piyasadaki fazla likiditenin çekilmesi için vadesi 91 güne kadar olan likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi. Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerin hisse geri alımındaki şartları esnetti. Kamuya bağlı birçok şirket hisse geri alımı yaptı.

Piyasada öne çıkan görüşler;

* 2 yıla yakındır süren ekonomi politikası ilk büyük sınavı ile karşı karşıya. sürecin nasıl devam edeceğini izlemek istiyor.

* Piyasalardaki dalgalanmanın devam edip etmeyeceği ve dengenin nerede kurulacağı takip edilecek

* 17 Nisan'daki PPK toplantısında faiz indirimi beklentisi büyük ölçüde ötelendi. Mart ve Nisan ayı enflasyonu beklenenin üzerine çıkabilir.

* Tahvil yatırımı yapan yabancıların üçte biri çıkış gerçekleştirdi. Yabancı çıkışının devam edip etmeyeceği önemli.

* Yabancıların yoğunlukta olduğu bankacılık hisselerinde yoğun satış yaşandı. Borsada yüzde 37'ye çıkan yabancı oranı azalabilir.

* Dolarda hareket sürse bile kurun 38-39 TL bandını aşmasına izin verilmeyeceği düşünülüyor.

DİĞER YAZARLAR

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER