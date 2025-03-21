Piyasalarda öne çıkan görüşler

Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu, piyasadaki hareketliliğe karşı yeni düzenlemelere gitti. Merkez Bankası piyasaya vadeli sözleşme ile döviz satışı yapacağını duyurdu. Ardından gecelik borçlanma faizini 200 baz puan artırararak yüzde 46'ya çıkardı. Politika faizi olan 1 hafta vadeli repodan geçici bir süre borçlanma yapılmayacağını açıkladı. Teknik anlamda faiz artışına gitmiş oldu.

Banka, ayrıca piyasadaki fazla likiditenin çekilmesi için vadesi 91 güne kadar olan likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi. Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerin hisse geri alımındaki şartları esnetti. Kamuya bağlı birçok şirket hisse geri alımı yaptı.



Piyasada öne çıkan görüşler;



* 2 yıla yakındır süren ekonomi politikası ilk büyük sınavı ile karşı karşıya. Piyasalar sürecin nasıl devam edeceğini izlemek istiyor.



* Piyasalardaki dalgalanmanın devam edip etmeyeceği ve dengenin nerede kurulacağı takip edilecek



* 17 Nisan'daki PPK toplantısında faiz indirimi beklentisi büyük ölçüde ötelendi. Mart ve Nisan ayı enflasyonu beklenenin üzerine çıkabilir.



* Tahvil yatırımı yapan yabancıların üçte biri çıkış gerçekleştirdi. Yabancı çıkışının devam edip etmeyeceği önemli.



* Yabancıların yoğunlukta olduğu bankacılık hisselerinde yoğun satış yaşandı. Borsada yüzde 37'ye çıkan yabancı oranı azalabilir.



* Dolarda hareket sürse bile kurun 38-39 TL bandını aşmasına izin verilmeyeceği düşünülüyor.