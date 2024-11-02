Piyasalarda yoğun hafta

ENFLASYON - 4 KASIM PAZARTESİ

Haftanın ilk gününde ekim ayı enflasyonu duyurulacak. Enflasyon eylül ayında enflasyon %2,97 olarak açıklanmıştı. Bu rakam beklentinin çok üzerindeydi. Bu nedenle Ekim enflasyonunda da yukarı yönlü sürpriz olabileceği düşünülüyor. Reuters'ın 11 ekonomist ile yaptığı ankette ortalama aylık enflasyon tahmini %2,6 seviyesinde. Ancak birçok ekonomist enflasyonun bu rakamın üzerine çıkabileceğini belirtiyor. Bir diğer önemli nokta da hizmet enflasyonundaki seyir. Temel mal enflasyonunda yaşanan gevşeme hizmet tarafında görülmüş değil. Merkez Bankası, geçen ayki Para Politikası Kurulu özetinde Ekim'in ilk haftasında düşüş sinyali olduğunu duyurmuştu.

ABD SEÇİMİ - 5 KASIM SALI

Amerika Birleşik Devletleri'nde halk Salı günü sandık başına gidecek. Anketlerde başa baş sonuçların olması belirsizliği oldukça artırdı. Piyasaların en büyük korkusu seçimin ardından taraflar arasında yaşanabilecek tartışmalar... Bu nedenle, yatırımcılar seçime birkaç gün kala riskten kaçma eğilimde.

Donald Trump, seçmene başkanlık koltuğuna oturması halinde vergi indirimlerine gitmeyi vaat ediyor. Ayrıca ticarette yeni korumacı önlemler almayı ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor. Kamala Harris, seçilirse orta sınıf Amerikalılar için vergilerin azaltılacağını söylüyor.

FED'İN FAİZ KARARI - 7 KASIM PERŞEMBE

Perşembe günü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak. Bankanın bu yıl iki toplantıda 25'er baz puan indirime gideceği düşünülüyor. Ülkede zayıf gelen istihdam rakamları da bu tahmini değiştirmedi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar da yine kritik olacak. Eğer Trump başkan seçilirse, Powell ile çalışmak istemediğini daha önce açıklamıştı. Ayrıca Trump, Fed'in 50 baz puan indirime gitmesini, "Siyasi bir hamle" olarak yorumlamıştı.

ENFLASYON RAPORU - 8 KASIM CUMA

Haftanın son iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın Dördüncü Enflasyon Raporu'nu duyuracak. Sunumu Başkan Fatih Karahan yapacak. Karahan, sunumun ardından soruları da yanıtlayacak. İki nokta önemli.

- Merkez Bankası'nın %38'lik enflasyon hedefinin tutmayacağı artık neredeyse kesinleşti. Hatta üst bant olan %42'lik hedefe ulaşılması da pek mümkün görünmüyor. Banka, yıl bitimine 2 ay kala enflasyon tahminini değiştirecek mi?

- Karahan, ilk faiz indirimi için Aralık ayını mı yoksa Ocak ayını mı işaret edecek?

Bu iki konuda yapılacak açıklamalar özellikle mevduat ve borsa yatırımcıları için önemli olacak.