Riskler sona erdi mi?

2 ayda yaşananların en net etkisi Merkez Bankası rezervlerinde görüldü. Banka, 60 milyar dolara yakın rezerv satışı gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşikler döviz alımına yöneldi. Vatandaşların döviz mevduatı 10 milyar dolar, şirketlerinki 7 milyar dolar arttı. Yabancı yatırımcılar tahvilden 9 milyar dolar, hisseden 1 milyar dolar net çıkış yaptı. Tablo böyle olunca makroekonomik alanda da bazı önlemler geri geldi. İhracatçıların döviz satış zorunluluğunu artırıldı, zorunlu karşılıklar yükseltildi. Tüzel kişi TL mevduat payı yüzde 60’ın altında olan bankalara artış hedefi getirildi.



Gelişmelerin dezenflasyon süreci üzerinde de olumsuz yansıması yaşanabilir. Merkez Bankası'nın "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verisine göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 25,6'ya çıktı. Mart'a göre 1 puan arttı. Reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise 0,6 puan artarak 41,7'ya yükseldi. Mayıs verisi rakamı ayın 26'sında açıklanacak.



19 Mart'tan önce Merkez Bankası faiz indirim sürecindeydi. 3 toplantıda 750 baz puanlık faiz indirimi yapılmış, politika faizi yüzde 42,5'e kadar çekilmişti. Gelişmeler sonrası politika faizi yüzde 46'ya yükseltildi. Gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a çıkarıldı. Faiz adımlarının piyasa üzerinde etkili olduğu görülüyor. Yabancılar 9 Mayıs haftasında 34 milyon dolarlık tahvil aldı. Bir anlamda tahvil satışları durdu. Hissede ise son iki haftalık net giriş toplamı 250 milyon doların üzerinde. Vatandaşların döviz mevduatı 25 Nisan ve 2 Mayıs haftalarındaki düşüşten sonra 9 Mayıs haftasında kısmi yükseldi. Şirketlerin döviz mevduatı ise 3'üncü haftada da geriledi. Bu dolarizasyon korkusunun hafiflemesini sağladı.



Piyasalarda oynaklık ve dolarizasyon riski azaldı. Ancak alınan önlemlerin bazı sonuçları da olacak. Ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ekonomik büyüme biraz daha düşük olabilir ancak bununla yaşayabiliriz" dedi. Aynı etkinlikte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise "Maliyetsiz bir dezenfalsyon süreci beklenmemeli" diye konuştu. Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası ise Türkiye için 2025 büyüme tahminini 0,2 puan aşağı çekerek yüzde 2.8'e düşürdü. EBRD, raporunda bu revize için şu nedenleri sıraladı:



*Daha sıkı para politikasının iç talepte baskı oluşturabileceği beklentisi

*Küresel ekonomik ve ticaret belirsizlikleri

*Zayıf dış talep ve gümrük tarifelerindeki artışın yaratabileceği dolaylı etkiler