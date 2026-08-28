Şampiyonlar Ligi kulüpleri kurtarabilir mi?

Fenerbahçe ve Galatasaray daha lige adım atar atmaz 19 milyon euroya yakın ayakbastı parası alacaklar. Diğer garanti gelirler de dahil edildiğinde Galatasaray 30,1 milyon euro, Fenerbahçe 31,2 milyon euro kazanacak. Bunun yanında her galibiyet 2,1 milyon euro, her beraberlik 700 bin euro gelir getirecek.

Şampiyonlar Ligi'nin ek getirileri de var. Her iki kulüp de dünya çapındaki takımlarla maç yapacak. Gruptaki 8 maçın 4'ünü kendi statlarında oynayacaklar. Bu da forma, bilet satışı, sponsor desteğini artıracak.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nin neredeyse 5 katı prim dağıtıyor. Yani çok büyük bir ekonomiye sahip. Ancak yine de bu yıl yapılan transferleri karşılamakta zorlanabilir.

Fenerbahçe sadece Mason Greenwood için 39 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Greenwood'a da yıllık 10 milyon euro maaş verecek. Galatasaray geçen yıl Victor Osimhen için 75 milyon euro bonserviş ödemişti. Yıldız futbolcunun yıllık garanti ücreti ise 15 milyon euro. Bu maliyet 21 milyon euroya kadar çıkıyor.

Spor hukukçusu ve Eski CAS Hakemi Halil Kasapoğlu, NTV yayınına konuk oldu. Yaptığı açıklamalar önemliydi;

-Türkiye ligi, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan sonra en fazla harcama yapılan lig.

-Gelirler çok önemli ancak gider tabloları da şişik durumda.

-Ciddi bir transfer enflasyonu ile karşı karşıyayız.

-Kulüpler ayağını yorganına göre uzatmıyor.

-Transferler taraftarı mutlu etmek için yapılıyor, planlı ve sistematik değil.

-Gelir gider dengesinin devrede olduğu bir yaklaşıma geçilmeli.

-Bu haliyle sürdürülebilir başarı çok zor.