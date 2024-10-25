Sanayi üretimi neden alarm veriyor?

Ekonomistlere göre, sanayideki daralmanın iki önemli nedeni var. İlki artan faiz oranları. Yüksek faiz dönemlerinde beyaz eşya, mobilya, otomobil gibi fiyatı daha yüksek olan sanayi ürünlerine talep düşüyor, vatandaşlar ihtiyaçlarını erteliyor. Diğeri ise ihracat pazarlarındaki durum. Türk üreticiler ihracatlarının yaklaşık yarısını Avrupa'ya yapıyor. Ancak Avrupalılar da aynı Türkler gibi şu an bu ürünleri daha az satın alıyor. Orada da faiz seviyesi yüksek. Hem iç tüketimde hem ihracatta siparişler azalınca çarklar yavaşlıyor.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da gündeminde bu konu vardı. Oda meclisinde konuşan Bahçıvan şu mesajları verdi;

*Ekonomi yönetiminin enflasyonu kalıcı olarak düşürme amacı doğru ama sadece sanayici bedel ödememeli

*Sanayi sektörü finansman koşullarına daha duyarlı

*Sanayi ekonominin diğer alanlarına göre daha belirgin bir yavaşlama içerisinde

*Sektöre pozitif ayrımcılık yapılmalı

İSTİHDAM SADECE SANAYİDE AZALDI

Rakamlar İSO Başkanı Bahçıvan'ı doğruluyor;

*İSO İmalat PMI, Eylül ayında 4,5 yılın en düşüğüne geriledi.

*Ağustos ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık %5,3 daraldı. (TÜİK)

*Sanayide çalışan sayısı Ağustos'ta %0,8 azaldı (TÜİK)

Sanayicilerin çağrılarının ekonomi yönetiminden karşılık bulup bulmayacağı şu an için belirsiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 Ekim'de katıldığı NTV canlı yayınında bu konuda bazı açıklamalarda bulundu. Sanayi üretiminin Türkiye ekonomisinin %23'ünü oluşturduğunu söyledi. Geri kalan %77'lik kısmın tarım ve hizmetler ağırlıklı olduğunu belirtti. Şimşek, bu nedenle ekonominin genelinde bir daralma olmadığını belirli ölçüde yavaşlama yaşandığını ifade etti. Aslında sanayideki durum dolaylı olarak kabul edilmiş oldu.