Sanayi ve tarımda işsizlik artıyor

Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdü. Büyümeye en yüksek katkı faaliyetin yüzde 7,3 arttığı inşaat sektöründen geldi. Bir başka deyişle deprem bölgesindeki inşaat faaliyetleri ekonomiyi destekledi. Sanayi ve tarım sektörlerinde ise daralma yaşandı. Sanayide yüzde 1,8, tarımda yüzde 2'lik küçülme kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 ilk çeyrek verilerine göre, çalışanların yüzde 20,8'i sanayide yüzde 14,3'ü tarımda istihdam ediliyor. İşçilerin yüzde 58,2'si hizmet sektöründe, yüzde 6,6'sı inşaat sektöründe çalışıyor. Birinci çeyrekte küçülen iki sektörün çalışan sayısı 11 milyon 387 bin kişi. Toplam çalışan sayısına, yani 32 milyon 389 bin kişiye oranlandığında tüm çalışanların yüzde 35'ine denk geliyor.

İlk çeyrekte sanayide 61 bin, tarımda 171 bin kişi işsiz kaldı. Aynı dönemde inşaat sektöründe çalışan sayısı 3 bin artarken, hizmet sektöründe 37 binlik daralma kaydedildi. Yani sektörler dahil edildiğinde 200 binden fazla kişi işsiz kaldı. Ancak rakamlar gösteriyor ki, tarım ve sanayi sektörlerinde işsiz kalan sayısı hizmet sektörüne oranla çok daha fazla.

Sektörel rakamları TÜİK'in üç aylık işsizlik verilerinden öğrenebiliyoruz. Aylık yayımlanan verilerde sektörel datalar yok. İşsizlik oranı Nisan'da 5 ay sonra ilk kez arttı, 0,6 puanlık yükselişle yüzde 8,6'ya çıktı. Geniş tanımlı işsizlik rakamı ise yüzde 32'yi geçerek pandemi döneminin de üzerine yükseldi. Bu rakam, istihdam hesaplamasında yer alan her 3 kişiden 1'inin çalışmadığı şeklinde yorumlanabilir.

Ekonomi üzerinde ikinci çeyrekte yüksek faizin etkisinin hissedileceğini tahmin etmek güç değil. Bu da sanayi ve tarım sektöründeki daralmanın süreceği anlamına geliyor. Her iki alanda da işsiz sayısının artış göstermesi bekleniyor. Tarıma ayrı bir parantez açmakta fayda var. Nisan ayı başında yaşanan zirai don nedeniyle 36 ilde tarım ürünlerinde büyük kayıplar var. Bu da işsizlik oranındaki yükselişi destekleyecektir.