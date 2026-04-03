Savaş küçük yatırımcıyı nasıl etkiledi?

Güvenli liman olarak görülen altın bile sert düştü. Borsa değer kaybetti, dolar kuru Merkez Bankası'nın müdahalesi sayesinde yerinde saydı. Peki hangi yatırımda artış hangisinde düşüş var?

1 - VADELİ MEVDUAT

Savaş sonrası Merkez Bankası içeride likidite kısıcı önlemler aldı. Bankalar bu nedenle vadeli mevduat faizlerini artırdılar. 32 gün vadeli mevduat faizleri %45'e kadar çıktı. Vatandaşların önemli bir kısmı mevduat yatırımına yöneldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu rakamlarına göre, vatandaşların vadeli mevduatı Şubat başında 7 trilyon 100 milyar lira seviyesindeydi. İki haftada 150 milyar lira arttı. Bu ciddi yükseliş, vadeli mevduat faizindeki artışın değerlendirildiğine işaret ediyor.

2 - ALTIN

Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta 4.100 dolara kadar indi. Gram altın 5.800 liraya kadar düştü. Anketlere göre, Türk halkının bir numaralı yatırım aracı altın. Çoğu insan gerilemeyi bir fırsat olarak gördü. Bunu kuyumcuların önünde günler boyunca oluşan kuyruklar kanıtlıyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hareketine dair grafikler döviz ve euroya talebin düşük, altına talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

3- BORSA

Borsa savaştan olumsuz etkilendi. Savaş öncesi BİST100 endeksinde günlük hacim 160-170 milyar liralara kadar çıkmıştı. Bugün (3 Mart Cuma) 100 milyar liranın bile çok altında. Bu rakam bile tek başına hem yerli hem yabancı yatırımcının talebinin düşük olduğunu yansıtıyor.