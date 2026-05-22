Savaşın ekonomi üzerindeki etkisi

Hürmüz Boğazı yaklaşık 3 ay önce kapanmıştı. Dünya ticaretinde deprem yaratan bu gelişme Türkiye ekonomisini de olumsuz etkiledi.

ENERJİ FATURASI 100 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR

*Dünyadaki petrol ve LNG ticaretinin 5'te biri Hürmüz Boğazı'ndan yapılıyor. Bu nedenle Brent petrol fiyatı 70 dolardan 110 dolara kadar çıktı. Türkiye, enerjide dışa bağımlı. Fiyat arttıkça, yapılacak ödeme de yükseliyor. Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı 2022 yılında ödeme 100 milyar dolara ulaşmıştı. Fiyatların normal seyirde olduğu yıllarda 60 milyar dolar oluyor. Yani bu yıl enerji faturası 40 milyar dolar kabarabilir.

*Savaşın ardından Nisan ayı başında elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı.

*Akaryakıtta özellikle motorin fiyatı olumsuz etkilendi. Zam üstüne zam geldi. Eşel mobil uygulamasına rağmen, motorin fiyatı bir ara 80 lirayı gördü. Bugünlerde ise benzin 62 liranın motorin 70 liranın üzerinde.

*Savaş öncesine göre, motorin fiyatı yüzde 20, benzin fiyatı yüzde 7 daha yüksek.

*Jet yakıtı fiyatları uçak biletlerine zam gelmesine neden oldu. Yurt içi uçuşta ikinci kademe bilet fiyatı 6 bin 100 liradan 6 bin 990 liraya çıktı. Yani yüzde 15 artırıldı.

ENFLASYON HEDEFLERİ DEĞİŞTİ

*Yaşanan fiyat artışları enflasyon verisine yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE Nisan'da, aylık bazda yüzde 4,18 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 32,37'ye yükseldi.

*Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı enflasyon hedefi zora girdi. Enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak yüzde 24'e çıktı. 2026 sonu için enflasyon tahmini yüzde 26 oldu.

*Körfez ile ticaret de savaştan olumsuz etkilendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Mart ayında bölgeye ihracat yüzde 40 geriledi, 1 milyar 317 milyon dolara indi.

TARIM VE TURİZM

*Savaşın sektörlere hem doğrudan hem dolaylı etkileri oluyor. Hürmüz Boğazı sadece petrol ve doğalgaz için değil, gübre için de kritik. Bölge ülkelerinin küresel arzdaki payı, ürede yüzde 46 ,, azotlu ve fosfatlı gübrede yüzde 38 seviyesinde. Bu nedenle küresel gübre tedarik zinciri yüzde 33 daraldı. Fiyatlarda iki katı bulan artışlar gerçekleşti. Türk çiftçileri şimdilik gübreye erişimde bir sorun yaşamıyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiyatlar arttı. Bu durum gelecek ekim dönemlerinde meyve-sebze fiyatlarını etkileyebilir..

*Her yıl Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yaklaşık 10 milyon turist geliyor. Verilere göre,, toplam 10 milyar dolarlık harcama yapılıyor. Yani toplam ziyaretçilerin ve gelirin yaklaşık 6'da biri bölgeden sağlanıyor. Savaş nedeniyle rakamın gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca Avrupalı turistler de savaş kaygısı taşıyor. Türkiye çatışmadan uzak olsa da bölgeye yakınlığı nedeniyle turist kaybediyor. Turizmciler erken rezervasyonlarda iptaller olduğunu belirterek umutlarını son dakika rezervasyonlara bağlamış durumda.