Son gelişmeler ile önemi artan iki veri

Dolardaki artışı önlemek için 3 günde 25 milyar doların üzerinde rezerv satışı yapıldı. Bu rakamı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yabancılarla yaptığı toplantıda kendisi açıkladı. O toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda kalıcı bir hasar olmadığı mesajı verdi.

Uygulanan ekonomi programında nihai hedef enflasyonun düşürülmesi ve finansal istikrarın sağlanması. Bunun için döviz kurunun artmaması çok önemli. Karahan'a göre, kurdan enflasyona geçişkenlik oranı yüzde 20 civarında. Ancak bazı ekonomistler bunun son yıllarda yüzde 100'lere ulaştığını iddia ediyor. Nedeni ise kurdaki artışın fiyatlama davranışını olumsuz etkilemesi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, kurdaki artış nedeniyle bu bayram öncesi markaların kampanyaları azalttığını söylüyor. Dolar/TL'deki yüzde 4'lük bir artış bile bu etkiyi yaratmış oldu.



Bakan Şimşek, yatırımcılarla toplantısında döviz kurundaki yükselişin büyük kısmının yabancı çıkışı kaynaklandığını dile getirdi. Tahmini etki oranı ise yüzde 60 yabancılar, yüzde 30 şirketler ve yüzde 10 vatandaş talebi kaynaklı olduğu yönünde. Yabancıların bu dakikadan sonra kurda sert artış getirecek bir çıkış yapması beklenmiyor. En büyük risk ise vatandaşın ve şirketlerin dolar alımına yönelmesi. Bu, yabancı bankaların yayımladığı raporlarda da dikkat çekilen risklerin başında geliyor.



Merkez Bankası her hafta Perşembe günü yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatındaki değişimleri açıklıyor. Geçen hafta parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatı 5,9 milyar dolar arttı. Yükselişin 3,2 milyar doları tüzellerin, 2,7 milyar doları gerçek kişilerin döviz alımından kaynaklandı.



ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTACAK MI?



Enflasyonu artıran tek neden dolar kurundaki artış değil. Enflasyonun gidişatına dair beklentiler de fiyatlardaki değişim üzerinde etkili. Merkez Bankası, piyasa profesyonellerinin, şirketlerin ve vatandaşın enflasyon beklentilerini her ay ölçüyor. Mart ayında piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentisi iyileşti. Piyasa katılımcıları 12 ay sonrası için yüzde 24,6, reel sektör yüzde 41,1 enflasyon öngörüyor. Hanehalkının beklentisinde az da olsa artış yaşandı. Hanehalkı, enflasyonun 12 ay sonrasında yüzde 59,3 olacağını düşünüyor. Bu verilerde yaşanan son gelişmelerin ve döviz kuru artışının yansıması yok. Muhtemelen her 3 kesimde de gelecek ay yükseliş yaşanacak.



Şirketlerin enflasyon beklentisinin artması, ürün fiyatı belirlerken daha yüksek rakamlar yazmalarına neden oluyor. Vatandaşın enflasyon beklentisinin artması yüksek fiyata rağmen alışverişe devam etmeleri sonucunu yaratıyor. Bu da dezenflasyon süreci için olumsuz bir tablonun ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Sonuç olarak hem döviz mevduatları hem de enflasyon beklentileri verileri, şu an yaşanılan gelişmelerin geleceğe dair etkilerini göstermesi açısından dikkatle takip edilecek.