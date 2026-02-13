Tahmin aralığı neden arttı?

Ara hedef ve tahmin aralığı çok karıştırılıyor. Çünkü çok yeni bir uygulama. Bu yeni modele 2025'in Üçüncü Enflasyon Raporu'ndan itibaren geçildi. Temel birkaç noktası var. Ara hedef olağanüstü bir durum olmadığı sürece değişmiyor. Merkez Bankası'nın genel politikası bu iskeletin üzerine inşa ediliyor. Tahmin aralığı ise değişen şartlar altında daha sık güncelleniyor. Bankanın yakın vadede alması gereken kararlar üzerinde etkili oluyor. Kısacası "ara hedef" ana ekseni oluşturuyor, "tahmin aralığı" gelişmelere göre Merkez Bankası'nın adım atmasını sağlıyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, toplantıda sunum yaptı, ekonomideki son durumu ve beklentileri değerlendirdi.

*2025 yılında enflasyon hedefinin neden 6,9 puan saptığını anlattı. "5 unsur belirleyici oldu" dedi.

-Emtia fiyatlarının etkisiyle artan ithalat

-Tarımsal ürün fiyatlarında kuraklık ve don etkisi nedeniyle yaşanan artış

-Çıktığı açığının daha sınırlı bir enflasyonist etki göstermesi

-Vergilerin ve yönetilen-yönlendirilen fiyatların varsayımlarından yüksek olması

-Enflasyondaki ataletin tam olarak kırılamaması

*Manşet işsizlik rakamlarının dördüncü çeyrekte gerilediğini belirtti. Ancak geniş tanımlı işsizlikte düşüş olsa bile yüksek seyrin korunduğunu belirtti. Yani işsizlik oranının aslında yüksek olduğunu dile getirmiş oldu.

*Ocak ayında enflasyonun tahmin üst bandına yaklaştığını söyledi. Gıda fiyatları kaynaklı gelişmelere dikkat çekti. Sebze fiyatlarının dönemsel etki ile arttığını ifade etti. İkinci çeyrekte normalleşme olacağını belirtti. En kötünün Mart itibarıyla geride kalacağını vurguladı. Ancak Şubat ayında da enflasyonun yüksek gelebileceğini bildirdi.

*Hizmet enflasyonunda kanayan yara olan kira ve eğitim kalemleri ile ilgili pozitif mesajlar verdi. Kira enflasyonunun sene sonu yüzde 30-36 arasına gerileyebileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Özel okullardaki fiyat artışının sınırlandırılmasının da eğitim enflasyonunu düşüreceğine vurgu yaptı.

*TL mevduat payı artışına yönelik düzenlemeleri devam ettirdiklerini ifade etti. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları büyüme sınırı ile koruduklarını anlattı. Bunun anlamı çok açık. Mevduat yatırımcısı bir süre daha enflasyonun üzerinde faiz bulabilecek. Kredi tarafında ise kısa vadede faiz düşüşü pek olası değil.

*Kartlı harcamaların son çeyrekte bir miktar arttığını açıkladı. Ancak imalatta kayıtlı siparişlerin geçmiş dönem göstergeleriyle yakın olduğunu dile getirdi. İmalat sanayiinin hız kesmesi dolaylı yoldan tüketim talebinin düşmeye başladığını gösteriyor.

*Faiz indirimlerinin boyutu ile ilgili söyledikleri de önemliydi. "Faiz indirim adımının artması için gereken eşik yüksek" dedi. Merkez Bankası Ocak'ta 1 puan faiz indirmişti. Bir sonraki karar Mart'ta. Bu açıklamadan "Faiz indirimi sürecek ama 1 puanı aşmayacak." sonucunu çıkarmak saçma olmaz.