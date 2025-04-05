Tarifeler Türkiye'yi nasıl etkiler?

Trump, tarife açıkladığı ülkelerin karşılık vermesini istemiyor. Verirlerse aynı oranda verginin tekrar artırılacağı uyarısı yapıyor. Buna rağmen Çin aynı oranda karşı tarife açıkladı. Avrupa Birliği de misilleme yapacağını duyurdu. Henüz kararları belli değil. Ancak tarife savaşının çığ gibi büyüme potansiyeli de var. En azından bir süre daha öncelikli gündem olmaya devam edecek gibi duruyor ve dünya ekonomisini tehdit ediyor.



ABD, Türkiye'yi en düşük ek vergi grubu olan yüzde 10'da tuttu. Bir önceki çelik ve alüminyum vergisi de Türkiye'ye yansımamıştı. Çünkü aynı oranda vergi uygulanıyordu. Buna karşılık yüzde 25'lik otomobil tarifesi Türkiye'yi de etkileyecek. Tarife savaşlarının şu anki bulunduğu seviyede Türkiye'ye etkisi konusunda bazı çıkarımlar yapılabilir.



OLASI OLUMLU ETKİLER:



-İthalat vergilerinin rakip ülkelere göre daha düşük oranda kalması ABD'ye ihracatı artırabilir.

-Yeni pazarlar arayan AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenme ihtimali yükseldi.

-Petrol fiyatındaki gerileme maliyetleri düşürebilir.



OLASI OLUMSUZ ETKİLERİ:



-Çin, Hindistan gibi büyük üretici ülkeler ABD dışı pazarlara yönelebilir. Bu da özellikle TL'nin reel olarak değerlendiği bir dönemde ihracatta rekabeti güçleştirebilir.

-AB, özellikle otomobil gibi alanlarda Türkiye'den ciddi miktarlarda yedek parça ithalatı yapıyor. ABD'ye ihracatlarının düşmesi bazı sektörlerde ihracatın azalmasına neden olabilir.

-Yüksek tarifeler ABD için enflasyon artış riskini doğurdu. Amerikan Merkez Bankası, bu nedenle orta ve uzun vadede faiz oranlarını daha yüksek seviyelerde tutabilir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere kaynak girişi daha da yavaşlayabilir.