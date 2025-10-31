Tekstilde 3 yıllık kayıp 6,8 milyar dolar

Türkiye'nin tekstil ihracatı 2022 yılında 21,2 milyar dolardı. Tutarın yıl sonunda 16,9 milyar dolara düşmesi bekleniyor. İthalatın ise aynı dönemde 2,7 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.. Yani 3 yılda toplam kayıp 6,8 milyar dolar..



Kriz büyük fabrikaları olumsuz etkiledi. Ancak en çok etkilenen küçük atölyeler. Çünkü küçük atölyeler daha çok fabrikalardan aldıkları fason işlerle faaliyetlerine devam ediyor. Fabrikalar eskisi gibi kapasite fazlası vermediği için küçük işletmeler bir bir kapanıyor.



Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Naybar'a göre, hazır giyim ve tekstil sektörü son 2 yıldır yüksek enflasyon ve baskılanan kur nedeniyle ciddi bir rekabetçilik kaybı yaşadı. Üretim yatırımları artık Mısır, Fas, Tunus gibi ucuz işgücünün olduğu ülkelere göç ediyor.



Türkiye'nin dünya hazır giyim pazarından aldığı pay 3 yıl önce yüzde 3,67'ydi. Şu an yüzde 2,96'ya inmiş durumda.



Toygar Naybar, "Tekstil ve hazır giyim olarak baktığımızda 400 bin kişinin işini kaybettiği bir dönem yaşadık." diyor. Kar edemediklerini söylüyor.



KARLAR ERİDİ HATTA ZARARA DÖNDÜ



2022 yılında yüzde 10 buçuk olan vergi öncesi kar, 2023'te yüzde 5,6'ya indi. 2024'te yüzde 5,1 zarar edildi. Firmaların 2025'i de yüzde eksi 5,4 zarar ile kapatması bekleniyor.



Sektör net ihracata desteğin artmasını talep ediyor. Çalışan başına 2 bin 500 liralık desteğin tüm firmalara sağlanmasını istiyor.



Ancak yetkililere göre destekler sadece sektörü hayatta tutmaya yetecek. Asıl sorun enflasyon. TGSD Başkanı, "Konuştuğumuz her şeyin içerisinde yüksek enflasyon sorunu yatıyor." değerlendirmesini yapıyor.



PERAKENDECİ ÇÖZÜMÜ İTHALATTA ARIYOR



Tekstilde Türkiye ile Uzakdoğu arasında fiyat makası yüzde 60'a çıktı. İthalat vergilerine rağmen yurt dışından getirilen ürün daha ucuz. Finansmana erişmekte de zorlanan perakende giyim markaları çözümü ithalat yapmakta buluyor..



Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, kredi bulamadıklarını, bulunan kredilerin de maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getiriyor. Yüksek maliyetli olmasına rağmen kullanılmak zorunda olunan krediler nedeniyle sektörün zayıfladığına dikkat çekiyor.



"TÜKETİCİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"



Enflasyon yıllık yüzde 30'un üzerinde. Giyim ve ayakkabıda ise yüzde 9 seviyesinde. Buna rağmen satışlar düşük.



Öncel, "Dernek üyelerimizin yüzde 72'si Eylül'deişlerinin Ağustos'a kıyasla düştüğünü söylüyor. Normalde okul alışverişinin yapıldığı, kışlıklara dönüldüğü bir ay. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı" diyor.



Perakendecilere göre iki büyük sorun var. Biri tüketicilerin alım gücünün düşmesi.. Diğeri yüksek kiralar. Satış yapmakta zorlanırken, yüksek kiralarla karşı karşıya kaldıklarını dile getiriyorlar.



Bu nedenle yeni mağaza açılmadığı, hatta kapanan mağazalar olduğu ifade ediliyor.