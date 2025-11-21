Temel var ama tuğla eksik

Türkiye İstatistik Kurumu bugün önemli bir veri yayımladı. Temmuz-Eylül aylarında inşaatına başlanan ve oturum için izin alınan bina ve konut sayıları belli oldu.

Bina inşaatına başlamak için alınan belgenin adı yapı ruhsatı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 41 bin 946 bina için yapı ruhsatı alındı. Bir önceki çeyreğe göre sınırlı artış görülürken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,3'lük artış var. Daire sayısında ise sıçrama yaşandı. 282 bin 855 daire için izin alındı. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde sayı 183 bin 717 adetti. Yani inşaatına başlamak için ruhsat alınan daire sayısındaki artış oranı yüzde 50'den fazla.

BİTİRİLEN İNŞAAT SAYISI DÜŞÜK

Yapı ruhsatı alınan bina sayısının fazla olması, gelecek dönem konut üretimi için olumlu sinyal veriyor. Ancak ruhsat alınması inşaatın tamamlanacağı anlamına gelmiyor. Nitekim yapı kullanma izin belgesi alınan bina sayısı düşük kalmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrekte 23 bin 552 bina tamamlandı, 156 bin 987 daire oturuma hazır hale geldi. İlk üç çeyrekte yapımı tamlanan ve oturmak için izin alınan daire sayısı ise toplam 435 bin adet. Bu da bize sene sonunda yine 600 bin adet civarında dairenin üretilmiş olacağını gösteriyor.

Türkiye'de konut inşaatı ortalama 2 yılda tamamlanıyor. 2023 yılında 924 bin daire için yapı ruhsatı belgesi alınmıştı. Rakamlar gösteriyor ki, her 3 daireden 2'si tamamlanırken, 1'i bitirilmiyor/bitirilemiyor.

ÇIKARILABİLECEK 2 SONUÇ

-Rakamlara kentsel dönüşüm de dahil. Buna rağmen bitirilen konut sayısı talebe oranla oldukça düşük. Birçok binada temel atılıyor ancak inşaat yükselmiyor ya da tamamlanmıyor.

-Yeni yapılan daireler ciddi oranda küçülüyor. Dairelerde ortalama metrekare düşüşü sadece son bir yılda %7 seviyesinde.