TL'ye yönelimde bu kez altın korkusu mu?

Son dönemde bu tabloyu değiştiren bir görüntü var. Ancak bu kez sebebi tümüyle dolar değil. Vatandaşların döviz tevdiat hesapları 29 Ağustos itibarıyla yükselişe geçti ve o tarihten bu yana 14 milyar 287 milyon dolar arttı. Son 3 haftaki düşüş olmasaydı artış oranı 3 ayda 20 milyar doların üzerinde olacaktı.

DTH'ların içerisinde sadece dolar yok. Euro, altın ve gümüş de var. Artışın da büyük kısmı zaten kıymetli madenlerden geldi. Banka hesapları üzerinden yapılan altın alımları belirleyici oldu. Sadece alımlar değil, altın fiyatındaki yükseliş de DTH'lardaki artışı destekledi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendine baktığımız zaman karşımıza Ağustos'un son haftası çıkıyor. 22 Ağustos'ta 4400 lira olan gram altın, 3 hafta önce 5900 liraya çıktı. Bugün ise 5600 liranın üzerinde. Değeri 3 ayda neredeyse %30 arttı.

Burada aklımıza şu soru gelebilir. DTH'daki artış sadece fiyat yükseldiği için gerçekleşmiş olamaz mı? Böyle olmadığını da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun her hafta yayımladığı verilerden anlayabiliyoruz. 29 Ağustos haftasında vatandaşların vadeli mevduatı 7,2 trilyon lira ile rekor kırmıştı. O tarihten sonra kademeli olarak düşüşe geçerek Ekim sonunda 6,9 trilyon liraya kadar indi. Kasım'ın ilk haftasında ise 17 milyar liralık bir toparlanma oldu.

ALTIN TAHMİNLERİ MEVDUAT FAİZİNİ ARTIRIYOR

Verilerden şu sonuç çıkıyor. Altın fiyatı hareketlendiğinde TL mevduattan çıkış yaşandı ve bu para altına yöneldi. Dolayısıyla altında ileriye dönük fiyat tahminleri mevduata yönelimi etkileyebilir.

DTH'lardaki artışın tek nedeni elbette altın değil. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda kur korumalı mevduata da değindi. Önceki aylarda KKM'den çıkanların yüzde 25'inin dövize geçtiğini, bugün bu rakamın yüzde 85'e yükseldiğini söyledi. Ama yine de grafiklere bakıldığında altın mevduatlarında hem alımların hem de fiyatın etkisiyle dolara oranla çok daha hızlı artışlar görülüyor.

Altına yönelim, bankaları da etkiliyor. Bankaların toplam mevduatlarının yüzde 60'ı TL olmak zorunda. Aksi halde ceza ile karşı karşıya kalıyorlar. Ceza yemek istemeyen bankalar müşterilerine daha cazip mevduat faizi önermek durumunda kalıyor.